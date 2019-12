Excombatientes del FMLN Histórico piden a Bukele respetar derechos laborales

Oscar López

@Oscar_DCL

En diversas instituciones parte del órgano Ejecutivo laboran veteranos de guerra; entre ellos exguerrilleros, por lo que la Concertación de Asociaciones de Veteranas y Veteranos del FMLN Histórico pidió al presidente de la República, Nayib Bukele que respete sus derechos laborales y evite ordenar despidos sin causas justificadas.

Dirigentes de la Concertación coincidieron en que algunos exguerrilleros laboran en instituciones del Ejecutivo desde hace muchos años, incluso antes de las administraciones del partido FMLN, por lo que sostienen no son una cuota política del partido de izquierda.

Porfirio Figueroa, coordinador de la Concertación declaró: “en las instituciones de gobierno tenemos gente que son parte de nuestras asociaciones, que hicieron todos los procesos para calificar para las plazas, pero tienen una zozobra que en diciembre serán despedidos, porque ya despidieron a varios”.

Figueroa añadió que los exguerrilleros están preocupados, porque algunos funcionarios o jefes de recursos humanos de las instituciones de gobierno los consideran como miembros o militantes del partido de izquierda, por lo que enfatizaron en que después de la desmovilización de la guerrilla no mantienen relación con el partido de izquierda.

“Queremos que se respete el ámbito laboral de nuestros compañeros, eso daría estabilidad familiar y laboral. Sus familias necesitan del apoyo (económico) todavía, hay algunos que tienen hijos que están estudiando y otros son el único ingreso para su hogar”, enfatizó Figueroa.

Raúl Vázquez, miembro de la Concertación indicó que los funcionarios de las distintas instituciones de gobierno deben realizar el proceso legal para la destitución de un trabajador, por lo que pidió que se valore el desempeño de los exguerrilleros.

“Si el desempeño del trabajador no es bueno, allí están las leyes; no queremos que se vaya a tomar como represalia porque alguien sea considerado como alguien que no obedece a sus jefes, y que responde a los intereses del partido que salió del poder. Estamos pidiendo que el respeto a las leyes de la República”, afirmó Vázquez.