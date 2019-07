Ex director de Migración aclara proceso de compra y remodelación de edificio

Rebeca Pineda

@DiarioCoLatino

El ex director general de Migración y Extranjería, Héctor Antonio Rodríguez, se pronunció ante las denuncias del nuevo director Ricardo Cucalón, y ante la solicitud de auditoría a la Fiscalía General de la República (FGR) por la compra y remodelación del edificio destinado para oficinas de la institución.

Cucalón denunció a través de Twitter seguido de fotografías que es un “edificio en ruinas” e incapaz de mantener personal de migración, por tanto, el caso se hará una auditoría. En diciembre de 2017, el Gobierno anterior adquirió el ex Hotel Alameda por un monto de $2.8 millones para instalar las oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

“En serio, creen que un edificio en estas condiciones puede albergar a personal de Migración? Y, además, que se haya pagado dos millones ochocientos mil dólares por esto?”, publicó Cucalón.

En ese sentido, Rodríguez indicó que el presupuesto para adquirir el inmueble fue de casi $7 millones y que la compra fue realizada con el propósito de no endeudar a la DGME.

“Todas las alternativas que se vieron, sus precios excedían el valor presupuestado para tal fin, por lo que con el objetivo de no endeudar a la institución se decidió comprar este edificio en 2.8 millones de dólares al valor que determinó el Ministerio de Hacienda”, dijo.

Asimismo, detalló que se invertirían $3 millones para la remodelación, adecuación, y demolición de la parte de atrás del edificio principal para la construcción de un parqueo, teniendo un desembolso total de $6 millones.

Según el ex funcionario, el proyecto no pudo ser concluido en su gestión debido a que, por necesidades financieras se tomó dinero de los ahorros destinados para la remodelación. Rodríguez puntualizó que “todo está bien documentado y en regla, por lo que nos ponemos a la orden de las autoridades correspondientes para presentar la documentación respectiva y para ampliar cualquier información requerida”. El ex Hotel Alameda, ubicado sobre la Av. Roosevelt, inició operaciones en marzo de 1970 con 21 habitaciones. En la actualidad, la construcción comprende dos edificios afectados por el terremoto: el principal donde estaban las habitaciones y otro, en la parte trasera, donde hay una estructura destinada para parqueo que fue señalada como inhabitable.