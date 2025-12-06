Estudio revela impacto negativo en la calidad y cantidad de agua del río Lempa

Compartir

“La vida del río Lempa se está reduciendo prácticamente a la nada, y eso nos va a afectar a todos, más de 5 millones de habitantes enfrenta una degradación acelerada, que exige acciones inmediatas para su recuperación y gestión sostenible”

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Red Trinacional por el Río Lempa presentó los resultados de un estudio. Los datos indican variaciones en la calidad y cantidad del agua, así como presencia de contaminantes en esta cuenca compartida por Guatemala, Honduras y El Salvador.

El río Lempa muestra en estos últimos 15 años una clara tendencia de deterioro en la calidad del agua, a lo largo de todos sus cauces desde que nace en Guatemala hasta llegar al Océano Pacífico. Uno de los ríos cerca de Metapán fue monitoreado durante los últimos 14 años, en ese tiempo siempre se encontraba agua, pero en 2025 está seco, es decir, que no sólo está afectada la calidad del río sino también la cantidad.

“Se están reduciendo los cauces de los ríos, y además, nos estamos quedando sin agua a nivel de El Salvador, Guatemala y Honduras en el cauce del río Lempa, lo cual ya se venía anunciando desde hace más de 25 años. Las causas son todas las acciones que hacemos los humanos, la industria, las ciudades, el comercio, pero, también es fundamental la falta de acción de los Estados y aplicación de las leyes”, reiteró Héctor Aguirre, gerente de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa.

Aguirre externó que, de acuerdo a la investigación, el agua del río Lempa tiene presencia de contaminantes, debido al mal manejo de la basura, las aguas negras de los centros urbanos, el desfogue de desechos industriales, y de toda naturaleza.

Aguirre consideró que la explotación minera en Guatemala, Honduras y hoy en El Salvador, tras una ley aprobada que permite nuevamente la actividad minera, son verdaderos retrocesos e impactos que el río Lempa está enfrentando día con día.

“Si sumamos el mal manejo de la basura, aguas negras de las ciudades y desechos industriales, la explotación minera y agricultura con uso de agroquímicos de alto impacto, lo cual ocurre no solo en El Salvador, sino también en Guatemala y Honduras, el río Lempa está enfrentando con limitaciones el mandato de darnos vida”, agregó.

José Ramiro García, profesor del Centro Universitario de oriente de la Universidad San Carlos de Guatemala USAC, dijo que en 16 años el río Lempa muestra una caída de 10 puntos en la calidad del agua.

“El índice de la calidad del agua en el río Lempa en promedio puede ser calificada como regular, con valores arriba de 60 puntos, al comparar los datos con los obtenidos en 2010 el agua en la parte alta del cauce era buena, con un índice arriba de 70 puntos, en los últimos 16 años el valor de calidad del agua ha reducido 10 puntos”, sostuvo.

El Acelhuate es un río tributario al río Lempa, recoge todas las aguas negras del Área Metropolitana de San Salvador, y todos los desechos industriales del Gran San Salvador, y todos estos circulan a través del Acelhuate y van a entroncar el río Lempa, en el puente Colima, en ese punto incrementa sus niveles de contaminación, a tal punto que la ninfa acuática que hoy hay en el embalse de Suchitlán es producto de esos altos niveles de contaminación.

La gravedad de su deterioro motivó la creación, en febrero de 2020, de la Red Trinacional por el Rescate del Río Lempa, integrada por sociedad civil, gobiernos locales, mancomunidades, universidades y sector privado de los tres países.

Más de 5.4 millones de personas dependen directamente del río Lempa, cuya cuenca es la más extensa de la vertiente del Pacífico, recorre 422 kilómetros por Guatemala, Honduras y El Salvador, articulando 214 municipios y distritos.

Este sistema hídrico trinacional abastece el 80% del agua potable urbana y más del 60% de la energía hidroeléctrica de El Salvador, sostiene la agricultura, pesca y economía familiar de millones de habitantes.

Esta Red nació para visibilizar la crisis del Lempa y promover acciones coordinadas y urgentes que detengan su acelerado deterioro y protejan los ecosistemas y comunidades que dependen de él, por lo cual, se hizo un llamado para instalar una Mesa de Diálogo de los tres países, El Salvador, Guatemala y Honduras, convocada por el gobierno salvadoreño para concertar acuerdos y tratados trinacionales en favor de la cuenca.

“Solicitamos que se incluyan metas concretas, tales como, mantener la meta país de restaurar un millón de hectáreas de bosque de galería y zonas degradadas en tributarios y riberas del Lempa, así como presentar informes anuales de progreso a la ciudadanía para garantizar transparencia y continuidad”, reiteró la Red.

Otra de las propuestas es que el Ministerio de Educación, institucionalice el 14 de marzo “Día Nacional del Río Lempa”, como una jornada anual de educación y acción ambiental, de modo que todas las escuelas del país desarrollen actividades permanentes de sensibilización, aprendizaje y cuidado del río Lempa.

A la vez, se propuso una transición agroecológica, llamado a quienes diseñan programas agrícolas para acompañar y sensibilizar a agricultores, promover prácticas agroecológicas sostenibles e impulsar la campaña nacional “No quema”, a fin de reducir incendios agrícolas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...