Capturan a sujeto que exigía $200 mensuales simulando ser pandillero

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre que presuntamente amenazaba con atentar contra la vida de otras personas si no les brindaba $200 mensuales. El hecho ocurrió en La Libertad Este.

La noticia fue dada a conocer por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, a través de sus redes sociales. Según el funcionario, el sujeto simuló ser pandillero de la Mara Salvatrucha para generar miedo en sus víctimas.

“Malísima idea, simular ser de una pandilla. Ahora, somos más de 6 millones de salvadoreños que estamos determinados a erradicarlos de nuestra sociedad”, informó Villatoro en sus redes sociales acompañado con 4 fotografías de la presunta evidencia y su detención.

Fueron los elementos de la PNC quienes realizaron la detención de Melvin Antonio Navas González. El sospechoso fue ubicado mediante cámaras de videovigilancia, en las cuales se observó “cómo intentaba intimidar a la víctima dejando volantes en el parabrisas de su vehículo”, informó la PNC.

En esas amenazas exigía una renta mensual de $200 y, de no recibirla, lo amenazaba de muerte. El hecho ocurrió en la Libertad Este, informó la institución.

El sujeto será procesado por el delito de extorsión y apología del delito. “Nuestro firme compromiso es garantizar el bienestar y la tranquilidad de los salvadoreños. No vamos a permitir que sujetos como este emulen prácticas delictivas del pasado, en este país ya no hay cabida para los criminales”, destacó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

El ministro de justicia destacó que con el régimen de excepción todos los criminales serán detenidos; de hecho, la medida estatal está vigente desde el 27 de marzo de 2022, luego de un repunte en los homicidios; hasta la fecha, se han detenido a más de 90,200 presuntos pandilleros.

El régimen no tiene fecha de caducidad, ya que mes con mes la Asamblea Legislativa prórroga esta medida estatal, con la que también se violan los derechos humanos de inocentes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...