Tribunales envían a juicio a supuesto estafador

El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador resolvió remitir a la etapa de sentencia el proceso penal contra William Oswaldo Valencia Cortez, acusado del delito de estafa agravada, luego que ofrecer supuestos servicios en la organización de eventos.

Según el dictamen de acusación, en enero de 2024, la víctima encontró el perfil del imputado en redes sociales, donde ofrecía servicios profesionales de organización de eventos. Posteriormente, Valencia Cortez envió una cotización y ambas partes habrían acordado un paquete de servicios.

En abril de 2024, se reunieron para confirmar los detalles y firmar un contrato. En esa ocasión, la víctima presuntamente entregó en efectivo $425 como anticipo y se comprometió a cancelar seis cuotas adicionales de $314.80 cada una. Por lo que la suma estafada llega casi a los $2 mil.

En octubre, tras haber realizado los pagos mensuales mediante depósitos a nombre del imputado, el día del evento este no se presentó. Al contactarlo por teléfono, no habría dado ninguna explicación y únicamente afirmó que devolvería el dinero; sin embargo, días después cortó toda comunicación sin efectuar la devolución.

El juzgado identificó elementos pertinentes y relevantes en la oferta probatoria, por lo que ordenó la apertura a juicio y ratificó la medida cautelar de detención provisional.

Juez condena a ecuatorianos

En otro caso, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a diez años de prisión a los ecuatorianos Carlos Alfredo Catato Malave, Junior Alexander Lucas Mero y Manuel Enrique de la Rosa González; la misma pena de cárcel deberán cumplir los mexicanos Fermín Cortez Leiva, Félix José Rosales García y Abel Ramos Meza, al encontrarlos culpables del delito de tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública.

Según información de Centros Judiciales de El Salvador, el 12 de octubre de 2024, los imputados fueron sorprendidos por elementos de la Fuerza Naval a 920 millas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en La Paz.

Los ecuatorianos se conducían en una lancha en la que se incautó un total de 1,551 paquetes rectangulares de cocaína, con un valor económico de $38,992,140.

Posteriormente, fue interceptada una segunda embarcación, tripulada por tres mexicanos, quienes se encargarían de abastecer a la tripulación ecuatoriana con combustible y alimentos. En la vista pública, los imputados manifestaron ser pescadores, aceptaron haber cometido el ilícito y pidieron disculpas a la República de El Salvador.

Apertura a juicio por tráfico ilícito

En otro caso de drogas, el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador decretó apertura a juicio en contra de David Francisco Ventura Cerna, de 39 años, procesado por el delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.

De acuerdo con el dictamen de acusación fiscal elaborado por la FGR, los hechos ocurrieron en febrero de 2024, sobre la avenida Monseñor Oscar Arnulfo Romero, en Mejicanos. Agentes policiales intervinieron al imputado tras observar maniobras evasivas mientras conducía una motocicleta.

Durante el registro preventivo, las autoridades le habrían encontrado 14 porciones de una sustancia blanca, siete de material vegetal y $102 en efectivo. Las pruebas químicas posteriores confirmaron que las sustancias incautadas correspondían a cocaína y marihuana.

En la audiencia preliminar, el juzgado valoró la oferta probatoria presentada y determinó que existen elementos suficientes para avanzar a la siguiente etapa procesal, se ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el imputado.

