Bomberos capacita a fabricantes y comerciantes de pólvora 

Redacción Nacionales

El director general del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, dijo que, dentro del plan para Navidad y año nuevo, la institución capacitará a comerciantes y fabricantes de pirotecnia, sobre el manejo seguro, control de fuentes de ignición, almacenamiento adecuado y uso inicial de extintores durante sus operaciones con pólvora.

“Estas capacitaciones se mantienen todo el año, pero en esta temporada se intensifican, buscamos fortalecer la prevención y reducir accidentes por el uso irresponsable de productos pirotécnicos”, indicó.

Asimismo, explicó que cuando las alcaldías proponen centros de distribución de pólvora, Bomberos inspecciona los lugares para verificar que cumplan las condiciones mínimas de seguridad para operar.

La ley que regula toda la actividad de fabricación, transporte y venta de productos pirotécnicos, establece que son las alcaldías quienes establecen los lugares donde se van a colocar los puestos de venta y Bomberos verifica e inspecciona que sean adecuados y cumplan con las condiciones para este fin”, añade.

Según Solano, cada año reiteran la recomendación, que la mala manipulación de pirotecnia especialmente en niños deja secuelas de por vida, es doloroso ver a niños con dedos amputados o en una cama de hospital por un producto que pudo evitarse.

“Las personas que se dedican a comercializar pirotecnia no ofrezcan productos prohibidos, primero porque está tipificado como delito y, además, porque son productos que causan mucho daño, como amputaciones, incendios estructurales. Los padres deben ser responsables y no compren productos prohibidos, o permitan que sus hijos los manipulen”, externó.

Entre los productos que la Ley especial para la regulación y control de las actividades relativas a la pirotecnia prohíbe están, las pelotitas de fútbol, botellitas de champán, el destructor, los silbadores, buscaniguas, fulminantes, misiles chinos, mina de mar y el triángulo mortal.

El Cuerpo de Bomberos cuenta con el respaldo de la Ley especial para la regulación y control de las actividades relativas a la pirotecnia, para llevar a cabo campañas de prevención, inspecciones, capacitaciones y recomendaciones, a fin de evitar desgracias provocadas por la pólvora.

Manifestó que se viene una temporada con actividad pirotécnica, la cual suele elevar los incendios en maleza, forestales y estructural, es un momento para disfrutar en familia y no lamentarse en un centro asistencial, por qué se permitió al niño manipular pólvora y con el agravante que el producto está prohibido.

