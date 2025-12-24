Vivir la alegría auténtica de la Navidad es amar como Jesús amó

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Cada 25 de diciembre la iglesia católica celebra la Navidad, el nacimiento del Niño Jesús, donde se recuerda que Dios se hizo hombre y vino al mundo para salvarlo. Con su nacimiento dio un nuevo sentido a la vida de la humanidad.

En esa época del año las luces adornan las casas, el comercio invita a estrenar ropa, y las mesas se llenan de banquetes, pero muchas personas pierden el sentido principal de la Navidad, que es el cumpleaños de Jesús, el Salvador que vino al mundo en humildad, naciendo en un pesebre

Además, de su aspecto religioso la Navidad también contiene un gran sentido familiar, es la fiesta más extendida en todo el mundo, aunque su carácter cristiano ha ido perdiendo fuerza en la sociedad actual, sin embargo, es necesario un sano balance entre las reuniones familiares, el descanso y el tiempo para el Señor.

La celebración de la Navidad comienza en la Nochebuena el 24 de diciembre y se extiende hasta la fiesta del Bautismo del Señor, incluye la fiesta de la Sagrada Familia el 30 de diciembre, la Solemnidad de María Madre de Dios el 1 de enero, y la Epifanía del Señor o la fiesta de los Reyes Magos el 6 de enero.

Los adornos y la decoración de estos días tienen un mayor sentido religioso, son tradiciones que pueden ayudar a meditar sobre el verdadero significado de estas fiestas, en las iglesias y casas es destacado el nacimiento y árbol de Navidad.

Se considera que San Francisco de Asís fue el creador del primer Nacimiento, cuando en 1223 para revivir el recuerdo del nacimiento de Jesús en Belén, puso una representación con personas y animales vivos, luego se sustituyeron con figuras de madera o barro.

Muchas personas durante la Navidad gastan dinero en regalos, luces, adorno, ropa nueva y grandes comidas, pero olvidan ayudar al necesitado y en especial que Jesús mismo invita a ver su rostro en los más pobres, ya que en su palabra dijo que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más pequeños, por mí lo hicieron.

La iglesia católica invita a este año vivir y celebrar la Navidad de una manera diferente, destinar una parte de los recursos a compartir con quienes no puede devolver nada, regalar tiempo y amor a quienes lo necesitan, y sobre todo, recordar que cada pequeño acto de bondad honra al cumpleañero, que es Jesús.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...