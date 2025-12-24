Actual sistema de gobierno es totalitarista y tecnocrático, dice Juan Chopin

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El sacerdote diocesano Juan Vicente Chopin, señaló que el gobierno actual de Nayib Bukele es calificado de “totalitarismo tecnocrático”, caracterizado por una concentración de poder en una persona o institución, a este gobierno solo le faltaba controlar el órgano judicial para seguir el camino de cooptar todas las instituciones.

El religioso dijo que la tecnocracia tiene tres expresiones como el uso de la tecnología para la propaganda, organización del Estado y el progreso científico, en El Salvador lo más evidente es el uso de la tecnología para la propaganda.

“La no atención a los problemas de país como el hecho de que más de dos millones de salvadoreños no reciban agua potable, es por falta de un estadista al frente que actúe a partir de la ética, lo que implica que se preocupa por el país y no por enriquecerse a partir del poder”, indicó Chopin durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Chopin consideró que el tema de salud es esencial para ver el estado de la población y un gobierno, la educación es indispensable porque sin educación no se desarrolla una sociedad, al usar el agua, la educación y salud como política se condena al país al subdesarrollo.

El pensamiento actual es que, si uno está bien, aunque el vecino se esté hundiendo en la miseria, es un modo de pensar mezquino e individualista, además va en contra del cristianismo.

Reiteró el caso de los pobres y comerciantes del centro de San Salvador quienes son despojados de sus ventas por los agentes del CAM, que han sido enviados a eso, aunque tiene más responsabilidad quien los manda a este tipo de acciones.

“En el caso de la religión, los pobres son el lugar de revelación de Dios, no tienen que ser vistos sólo como destinatarios del asistencialismo de la iglesia, sino el corazón y parte esencial de la iglesia, Jesucristo toda la vida lo vivió promoviendo a los pobres y por eso no hay otro camino”, agregó el sacerdote diocesano.

Asimismo, destacó que el Papa León XIV al haber publicado un documento llamado “Yo te he amado” que lo había dejado preparado el Papa Francisco, el numeral 89 de la exhortación apostólica indica que el martirio de San Óscar Romero fue centro de su opción pastoral, al mismo tiempo una exhortación viva para la iglesia por sentir propio el drama de la gran mayoría de sus fieles y lo hizo el centro de su opción pastoral.

“El Papa al proponer a Monseñor Romero como modelo, lo que le está pidiendo a los obispos es que sean como San Oscar Romero, toda parroquia debería de tener un comité o comisión de proyección social, una de las 3 funciones de la iglesia católica es la acción social o pastoral social”, externó el religioso.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...