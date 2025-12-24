Vendedores del sector informal denuncian retención de mercadería

Compartir

Vendedores del sector informal del Centro Histórico de San Salvador denunciaron la retención de su mercadería almacenada en distintas bodegas de la zona, tras un operativo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC).

Los comerciantes se concentraron frente a la bodega conocida como “La Niña Marta”, ubicada sobre la avenida Isidro Menéndez, donde llegaron con facturas en mano para exigir la devolución de los productos que resguardan diariamente en bodegas alquiladas en el centro de San Salvador.

Según relataron, desde tempranas horas de la mañana, una delegación de la Fiscalía intervino varios locales en la búsqueda de presunto material ilícito, procedimiento que fue confirmado por la institución. No obstante, los vendedores aseguran que, pese a no encontrarse productos ilegales, se les ha impedido el acceso a mercadería en la que invierten a diario.

A juicio de los afectados, la medida forma parte de una estrategia para impedir la comercialización informal en el Centro Histórico. Además, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que la retención se prolongue hasta por 15 días, lo que los coloca en una situación crítica, ya que dependen de sus ventas para su subsistencia y la de sus familias.

En bodegas ubicadas sobre el pasaje Colombia, la Fiscalía desplegó un amplio operativo para confiscar mercadería presuntamente obtenida de forma ilegal. En total, al menos seis bodegas fueron intervenidas en distintos puntos del Centro Histórico.

De acuerdo con la FGR, estos locales serían utilizados para almacenar productos de contrabando y mercadería que vulnera distintivos comerciales, principalmente en rubros como zapatos, juguetes y cigarrillos.

Sin embargo, vendedores informales aseguraron contar con documentación que respalda la procedencia legal de sus productos. Asimismo, afirmaron haber recibido advertencias, provenientes de fuentes no oficiales del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador (CAM), de que estas acciones buscan debilitar el comercio informal en el Centro de San Salvador.

Por su parte, los propietarios de las bodegas se abstuvieron de brindar declaraciones y señalaron que no están autorizados para referirse a la investigación realizada por la Fiscalía.

Asimismo, evitaron explicar las razones por las cuales no se permitió el retiro de la mercadería, pese a que, según los vendedores, no se encontró material ilícito durante el procedimiento.

