Las cuentas de mayoría de pensionados se agotarán en 2027

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) dio a conocer el “Estudio Actuarial del Sistema de Pensiones de El Salvador diciembre 2025”, donde prevé que, en dos años, se agoten las cuentas de la mayoría de los pensionados, ya que se confirma un creciente déficit en el sistema.

El estudio realizado por el Gobierno señala que existe un déficit creciente en el sistema y que las cuentas individuales de ahorro de la gran mayoría de los pensionados el año pasado, se acabaría en 2027. Lo anterior, significa una carga más a la Cuenta de Garantía Soberana, la cual, asume el pago de las personas cuyos ahorros se agotan; esta cuenta, también se financia con las cotizaciones de los trabajadores.

“La evidencia sugiere que la cuenta individual de la mayoría de los jubilados de 2024 se agotaría en los próximos dos años, ejerciendo una presión considerable sobre la CGS en un futuro próximo. Considerando los ingresos y egresos de la CGS, se puede observar un constante deterioro financiero sobre este fondo colectivo en el escenario base”, señala el documento.

En el documento se compartió un cuadro sobre proyecciones de ingresos y egresos del CGS. Los cálculos fueron hechos por el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo multilateral que le ha pedido corregir el sistema de pensiones. De hecho, el FMI le pidió reformar el sistema de pensiones para febrero del próximo año.

Este informe divulgado por Hacienda y la SSF contiene los resultados de un estudio del sistema de pensiones de El Salvador preparado por el FMI y basado en técnicas actuariales. Las estimaciones toman como base las disposiciones legales actuales del sistema de pensiones, así como la información y proyecciones financieras, macroeconómicas y demográficas previstas al mes de diciembre de 2024”.

Las tasas de contribución totales ascienden al 16%, divididas entre empleadores 8.75% y empleados 7.25%. De ese 16%, 9% se canalizan a la cuenta individual de ahorro para pensiones y 6% se aportan a la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), que es una cuenta constituida en cada Fondo de Pensiones para financiar las prestaciones de aquellos pensionados cuya cuenta individual se ha agotado, financiamiento de Certificados de Traspaso y pensiones por invalidez, (la CGS funciona como un seguro de vejez, sobrevivencia e invalidez en términos).

La SSF señala que los ingresos del SAP se prevén estables en torno al 4% del PIB. En tanto, se espera que los gastos se incrementen en la medida en que una mayor cantidad de aportantes al sistema se jubilen. El gasto iría creciendo desde el 3.7% del PIB en 2024 hasta el 8.4% del PIB en 2070. El valor presente neto (VPN) del déficit durante 2024-2070 llegaría al 45.4 por ciento del PIB.

En línea con lo observado en la mayoría de los países del mundo, se proyecta un déficit creciente en el sistema de pensiones, que pasaría del 1.4 por ciento del PIB en 2024 hasta el 4.4 por ciento del PIB en 2070.

En 2022, cuando se reformó la Ley de Pensiones, se estableció la fórmula que calcula las pensiones y determina la pensión mínima; cuando es inferior, la pensión se paga de la cuenta individual hasta agotarse, y luego, se paga con la Cuenta de Garantía Soberana. “En el caso en que los fondos acumulados en el CGS se agoten, existe una garantía estatal para el cumplimiento de estas obligaciones, las cuales pueden ser asumidas por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) a través de una emisión especial de deuda”, señala el informe.

De hecho, se estima que para el 2029, los activos de la CGS se agoten.

En las conclusiones de la SSF, se señala que los resultados del informe muestran un déficit, estimado utilizando técnicas actuariales, del 59% del PIB para los regímenes SAP y SPP en su conjunto, teniendo en cuenta los ingresos por contribuciones y los gastos por pensiones para el período 2024-2070, y utilizando una tasa de descuento para los flujos del 1.5 por ciento.

“Los flujos presentados en esta evaluación corresponden únicamente a la estimación de los ingresos y gastos previsionales. Por lo tanto, no consideran las cargas fiscales que se originarían por el pago de intereses y capital de la deuda previsional que iría surgiendo en el tiempo”, señaló la SSF.

La institución concluye que estas estimaciones sugieren que “será necesario buscar modificaciones en el sistema y/o fuentes de financiamiento adicionales para cumplir con los compromisos futuros del régimen de pensiones”.

De hecho, parte del acuerdo entre el Gobierno de El Salvador y el FMI, es que se hagan reformas al sistema de pensiones para garantizar la sostenibilidad; el plazo para hacerlo es en febrero de 2026.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, informó hace unos días que podría conformarse una comisión especial para tratar el tema de las pensiones. El Gobierno aún no envía la propuesta.

