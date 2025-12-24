Asamblea concede nueva prórroga al régimen de excepción

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa extendió con 57 votos la vigencia del régimen de excepción, medida estatal que ha violentado los derechos humanos de miles de personas sin vinculaciones con las pandillas

El argumento del oficialismo y del Gobierno es que se trata de una herramienta constitucional que ha permitido reducir los homicidios y posicionar a El Salvador como “el más seguro” del hemisferio occidental.

En la plenaria de este martes, los parlamentarios señalaron que la prórroga número 46 estará vigente entre el 1 y 31 de enero de 2026.

El régimen de excepción se implementó desde marzo de 2022, luego de un repunte en los homicidios; desde entonces se han detenido a más de 90 mil presuntos pandilleros, pero entre ellos, a miles de personas que nada tienen que ver con pandillas.

Organizaciones sociales han documentado que en el régimen se han reportado detenciones arbitrarias, muchas de ellas terminan en desapariciones forzadas e incluso en muertes. Socorro Jurídico Humanitario reporta, al menos 470 muertes dentro de los penales, donde el 94% no tenían perfil de pandilleros.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, criticó en el pleno legislativo a los gobiernos anteriores sobre la inseguridad incrustada en el país. “No debemos ni podemos olvidar cuál es el génesis ni la coyuntura que nos llevaron a esto (a la aprobación del régimen de excepción). El sábado 26 de marzo de 2022 fue un día trágico, porque las maras comenzaron a asesinar a los salvadoreños”, recordó el presidente de este Órgano de Estado, Ernesto Castro, quien detalló que ese día las autoridades registraron 84 asesinatos.

Los registros de las autoridades revelan que a manos de los pandilleros murieron no menos de 30 mil personas, “muchas más” de las que dejó la guerra civil, en los años 80. Por ello, Castro calificó como “cobardes” a los gobiernos pasados, ya que dejaron “abandonadas a las comunidades”.

“Las cifras que se están registrando son fruto de un milagro y quien no vivió esa realidad no entiende lo que se está haciendo al extender esta herramienta jurídica”, comentó Castro.

En 2022, la Asamblea Legislativa aprobó nueve prórrogas del régimen de excepción. Desde 2023 hasta diciembre de este año, la medida se extendió en 36 ocasiones (12 por cada año) y para cubrir el año entrante se suma una más.

Los datos brindados por las autoridades indican que octubre pasado cerró con 24 días sin homicidios; noviembre, 26; mientras que diciembre lleva 19 días sin homicidios. Además, desde el 1 de junio de 2019 se suman 1094 días sin reporte de asesinatos.

