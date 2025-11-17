Adornos y árboles navideños: tradición y comercio en San Salvador

Compartir

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El nacimiento, las luces y el árbol navideño se convierten en símbolos de tradición y unión en esta época del año, cuando muchas familias salvadoreñas aprovechan para visitar a los comerciantes de la 17 Av. Norte, a un costado del Fondo Social para la Vivienda, y sobre la 4.ª Calle Poniente, donde adquieren diferentes adornos relacionados a la época.

Óscar Letona, acompañado de su madre, su hermana y su tía, visitaba los diferentes puestos de la zona para adquirir productos previo a la Nochebuena y aseguró que la Navidad es sinónimo de compartir.

“Es el inicio del momento de compartir, parte de la misma tradición, de venir, elegir entre todos los elementos que nos hacen falta en el nacimiento. Por eso creo que el momento de compartir inicia desde estos días”, expresó.

La familia de Letona busca desde estos días los elementos restantes de su nacimiento, ya sea un rey mago, algunos animales para que sean parte o complementos para el árbol navideño, como luces o esferas.

De igual manera, Ana Gutiérrez, quien compraba el nacimiento, mostró el mismo espíritu que Letona previo a las vísperas y resaltó que es una tradición importante que se debe transmitir a las nuevas generaciones; incentivar para vivirlas con espíritu porque “representa la venida de Jesús”.

Lorena de Menjívar, comerciante del lugar, ofrece figuras en miniatura desde $0.50 y $0.75, según el tamaño. El precio de los misterios van desde $5 en miniaturas hasta $200, dependiendo del tamaño y si son de barro, yeso o resina, aunque especificó que las personas prefieren los de barro por ser tradicionales.

En su negocio, Menjívar también ofrece esferas navideñas, brichos, pascuas, guirnaldas y los tradicionales árboles, a preferencia de colores, tamaños y gustos de los clientes.

Las guías de 100 luces cuestan $3; también ofrece cascadas de $5, cortinas de 10 metros a $35 con 5 metros de caída, y luces como “meteorito” y “rombos” para ventanas y diferentes lugares de la vivienda.

En uno de los negocios de la zona, Ana Lilian de Elías, mantiene precios accesibles para la familia salvadoreña, entre ellos las guías navideñas de 100 luces a $3, las de 200 a $5 y las de 300 a $8, según la preferencia del cliente.

Mientras que las esferas para los árboles de Navidad, el tubo de 24 unidades varía entre $7 y $8 con diferentes diseños y los árboles navideños varían entre $10 y $160, dependiendo del tamaño y el diseño.

