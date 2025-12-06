Festival de cine “Utopías y Memorias” regresa a San Salvador con 124 obras

Compartir

El festival de cine “Utopías y Memorias” regresa a San Salvador este 2025 con su segunda edición, bajo el lema “amar es recordar”, organizado por el Colectivo Luciérnagas en Red. Este evento surge con el objetivo de promover el cine como herramienta de resistencia.

«Damos por iniciado este simbólico festival que además de ser un espacio de proyección de producciones cinematográficas salvadoreñas y latinoamericanas, trasciende a ser un espacio de diálogo que promueve la cultura de paz», destacó Tete Pacas, coordinadora del festival e integrante del colectivo Luciérnagas en Red.

De acuerdo a la organización, el festival es un espacio para que cineastas emergentes y miembros de la comunidad compartan obras que abordan la memoria, los derechos humanos, la identidad y la justicia ambiental, con especial énfasis en las obras centroamericanas.

Este año, la recepción de piezas audiovisuales inició el 10 de octubre de 2025 y concluyó el pasado 8 de noviembre, proceso del cual la organización del evento detalló que recibió un total de 124 piezas audiovisuales de 15 países de toda la región latinoamericana, un «hito» relevante en la segunda edición del festival.

Las proyecciones de la selección oficial, elaboradas por un jurado nacional e internacional, los tres días del festival incluirán charlas, talleres y actividades de formación con el objetivo de fomentar el intercambio entre cineastas, estudiantes y comunidades.

“Su objetivo principal es visibilizar historias que suelen quedar al margen de los relatos hegemónicos, promover el cine como herramienta de resistencia y fortalecer una red de creadores comprometidos con la memoria y la transformación social», enfatizó la coordinadora del evento.

El festival se celebrará del 11 al 13 de diciembre en la capital salvadoreña, con el objetivo de generar un diálogo sobre los desafíos contemporáneos de la región. Entre los temas centrales se encuentran el extractivismo, la defensa territorial, el cambio climático y las luchas de los pueblos indígenas. Este esfuerzo cuenta con el respaldo del Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) y OIKOS América Central, con ello se reafirma el compromiso del cine comunitario como herramienta de resistencia y transformación social.

El Colectivo Luciérnagas en Red es una organización que agrupa a personas comprometidas con el arte, la cultura y la justicia social, y que a través de diferentes actividades busca generar espacios de reflexión, principalmente, a través del cine.

“Somos un grupo de jóvenes que propone alternativas creativas para abordar diversas temáticas sociales y ambientales, y que busca alcanzar a niñez, juventudes, y otros sectores”, destaca la organización.

“Como Luciérnagas reconocemos y promovemos que el cine y audiovisual comunitario son una forma de expresión con alto valor social, cultural, artístico, y que su producción figuran en sí mismo un derecho humano. Es un cine que tiene como eje el derecho a la comunicación y su principal referente no es el cine y la industria cinematográfica, sino la comunicación como reivindicación de los sectores excluidos y vulnerados», señaló el colectivo.

El Colectivo Luciérnagas en Red invita a la población salvadoreña a ser parte de todas las actividades que desarrollarán en el MUPI que busca convertir este arte en una herramienta de resistencia.

