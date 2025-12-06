China y Francia emiten declaración conjunta sobre Ucrania y Palestina

Compartir

Chengdu, China/Prensa Latina

China y Francia emitieron este viernes una declaración conjunta sobre la situación en Ucrania y Palestina, en el marco de la visita de Estado del presidente Emmanuel Macron.

El texto reafirma su compromiso como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU con soluciones pacíficas a las crisis internacionales.

Sobre Ucrania, ambos países expresaron su respaldo a todos los esfuerzos que busquen un cese de hostilidades y el restablecimiento de la paz conforme a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

En relación con Oriente Medio, China y Francia subrayaron que la “solución de dos Estados” es la única vía creíble para lograr una paz justa y duradera entre israelíes y palestinos.

Ambas naciones celebraron la adopción de la Declaración de Nueva York del 12 de septiembre de 2025 y el reconocimiento por parte de Francia del Estado de Palestina el 22 de septiembre, medida que China saludó como coherente con su propia posición desde 1988.

Los líderes también acogieron con beneplácito el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás del 9 de octubre de 2025 y llamaron a todas las partes a cumplir sus compromisos sin demora.

Condenaron cualquier violación del derecho internacional humanitario, incluidos los ataques indiscriminados contra civiles y los actos terroristas.

Xi Jinping y Macron reiteraron la necesidad de entregar ayuda humanitaria a toda la Franja de Gaza de forma rápida, segura, sostenible y sin obstáculos bajo supervisión de la ONU.

Ambos saludaron la asistencia humanitaria china a Palestina y destacaron la importancia de mantener el apoyo financiero y material a la Autoridad Nacional Palestina, en coordinación con iniciativas como la “Alianza de Emergencia para Palestina”.

De acuerdo con la declaración, los dos países reafirmaron su disposición a mantener una comunicación estrecha sobre cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad internacionales.

Xi Jinping anunció la víspera que Beijing destinaría un fondo de ayuda para la reconstrucción de Gaza de 100 millones de dólares.

Macron termina hoy su cuarta visita de Estado a China desde que comenzó su mandato, esta agenda estuvo más enfocada en optimizar las relaciones comerciales y abordar el tema Ucrania con su par chino.

