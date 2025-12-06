Corte de Cuentas admite denuncia contra presidente de FESALBOX

Compartir

Redacción Deportes

La Corte de Cuentas de la República admitió la denuncia DAD-61-2025, en la cual se señalan graves irregularidades atribuidas al presidente de la Federación Salvadoreña de Boxeo (FESALBOX), Samuel Contreras Sosa, por presunto uso discrecional de fondos públicos.

Según la documentación oficial analizada, Contreras Sosa habría utilizado recursos del INDES para financiar múltiples viajes internacionales en los que él mismo se acreditó como “entrenador”, sin poseer esa calidad, con el objetivo de acompañar a su hijo a competencias en distintos países. Dichos viajes fueron cubiertos con fondos públicos, pese a no existir acuerdos ni autorizaciones formales de la Junta Directiva de la federación.

Asimismo, se señala que su hijo recibió una beca mensual de $350 durante 26 meses dentro del Programa Esfuerzo y Gloria, aun cuando no existía justificación técnica que respaldara su inclusión.

La resolución también destaca la ausencia de un libro de actas actualizado en FESALBOX, lo que impide verificar autorizaciones de viajes, controles internos y decisiones administrativas. Además, se advierte que las actuaciones del presidente habrían afectado la participación de atletas salvadoreños con mejores marcas y proyección.

La Corte ordenó la elaboración de un Informe de Análisis Jurídico y remitió el caso a la Dirección de Auditoría para continuar con el proceso de investigación.

