Estudiantes universitarios denuncian represión por parte del gobierno hondureño

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Varios estudiantes y profesores hondureños quienes participaron en el Segundo Encuentro Centroamericano de Solidaridad con Cuba denunciaron ser víctimas de represión por parte del gobierno de ese país por el hecho de manifestarse en contra de la privatización de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Según los estudiantes, el gobierno desarrolló proyectos de infraestructura con la modalidad de Asocios Público Privados (APP) dentro de la universidad, luego de los cuales se comenzaron a trasladar costos por trámites a los estudiantes, quienes ante esto decidieron tomarse las instalaciones del centro de estudios superiores y fue ahí donde comenzaron los actos de represión.

“Las autoridades, tanto de la Universidad como el gobierno de Honduras, están reprimiendo a nuestros compañeros desde que se ejecutó la toma de las instalaciones como medida de presión para que esta no se privatice y tengamos derecho a la libertad de expresión, iniciamos desde hace un mes una huelga de hambre para que podamos ser visibilizados ante la sociedad hondureña”, dijo Ángela Rivas, estudiante de la UNAH.

Según Rivas, el movimiento de estudiantes universitarios en contra de la privatización está organizado por todas las asociaciones que funcionan dentro del centro de estudios superiores al que también se han unido maestros, personal administrativo y padres de familia.

Según la estudiante universitaria, las acciones de represión han sido variadas, desde la dispersión de las protestas por medio del lanzamiento de gases hasta la captura y secuestro de algunos jóvenes o sus padres.

“Miembros paramilitares y de la Policía Nacional han ejercido presión a través de las armas, bombas lacrimógenas, tanquetas que han ido a desalojarnos pero aun así no han podido sacarnos de la universidad, para el gobierno nosotros no estamos luchando contra la privatización, sino que somos vagos que nos la tomamos para no recibir clases”, expresó Rivas.

El movimiento de estudiantes ha presentado una propuesta ante el congreso nacional, pero, según ellos el gobierno lo invisibiliza porque no acepta que sea una privatización.

“Nosotros creemos que se puede dar una privatización en el futuro debido a que la inversión en infraestructura carece de licitaciones y no hay explicación de dónde salen esos fondos y cómo se están gastando, el hecho de no invertir en la educación, además se han implementado costos en una universidad que es pública y que el pueblo la paga, nos están cobrando por hacer trámites protocolarios dentro de la institución”, indicó la estudiante.

Entre las propuestas presentadas por los estudiantes están que se hagan elecciones estudiantiles para poseer representación estudiantil dentro del Consejo Superior Universitario de la UNAH, ya que denuncian la intromisión de frentes políticos dentro de la institución que impiden el desarrollo de estas.

“La lucha se centra en que tengamos representación legítima dentro del Consejo Universitario, ya que actualmente los representantes son puestos de forma antojadiza por las autoridades universitarias así como también de docentes y personal administrativo quienes han sido excluidos”, explicó Rivas.

Los actos de represión ya han cobrado como víctimas mortales un padre de familia y un estudiante “en el caso del estudiante, lo fueron a sacar de su casa e inventaron excusas como que andaba en maras y drogas para justificar esa muerte, en el caso del padre de familia, luego de salir en los medios denunciando la situación apareció muerto cerca de su casa, además hay tres estudiantes que esperan condena de por lo menos cinco años”, externó la estudiante universitaria.

Además de estos tres detenidos, 24 estudiantes más esperan sentencia la cual lleva algún tiempo siendo reprogramada debido al acompañamiento de las asociaciones estudiantiles y de derechos humanos que se encuentran pendientes de los casos.

Los estudiantes hondureños manifestaron que de no ser escuchados seguirán aguantando con firmeza los embates represivos del gobierno colombiano hasta lograr que sus demandas sean escuchadas por las autoridades.