Estrenos de películas para septiembre en HBO

MIAMI, FL./HBO

HBO trae un mes lleno de adrenalina este septiembre, con varias películas de acción, aventura y comedia. Los estrenos del mes incluyen a JUMANJI: EN LA SELVA, protagonizada por Dwayne Johnson y exhibida después de un maratón especial de los nuevos episodios de la cuarta temporada de BALLERS, con el actor. Además, GEO-TORMENTA, PERSECUCIÓN AL LÍMITE y la súper película del héroe THOR: RAGNAROK están programadas para el mes. El canal también presentará THE HOUSE, una nueva y divertida comedia protagonizada por dos maestros de las artes histriónicas, Will Ferrell y Amy Poehler. Un largometraje se emitirá cada sábado a las 21hrs por HBO y también a través de HBO GO.

OPERACIÓN CASINO (The House – 1 de septiembre)

Después que Scott (Will Ferrell) y Kate (Amy Poehler) pierden el fondo escolar de su hija, intentan volverlo a reunir de varias formas para que ella pueda asistir a la universidad. Cuando todo lo demás falla, la pareja desesperada se asocia con su vecino Frank para abrir un casino clandestino en el sótano de su casa. Pero a medida que el dinero y los buenos tiempos fluyen, Scott y Kate pronto se dan cuenta de que se han metido en una situación que no pueden controlar.

JUMANJI: EN LA SELVA (Jumanji: Welcome To The Jungle – 8 de septiembre)

(*con recuento especial de la nueva temporada de Ballers, al comienzo)

Cuatro estudiantes de secundaria descubren una vieja consola de videojuegos y se sienten atraídos por la configuración “jungla” del juego, convirtiéndose en los avatares adultos que eligieron. Lo que descubren es que no solo juegas Jumanji, debes sobrevivirlo. Para vencer el juego y regresar al mundo real, tendrán que ir a la aventura más peligrosa de sus vidas – descubrir lo que Alan Parrish dejó hace 20 años y cambiar la forma en que piensan sobre sí mismos, o se quedarán estancados en el juego para siempre.

GEO-TORMENTA (Geostorm – 15 de septiembre)

Después que una serie de desastres naturales sin precedentes amenazan al planeta, los líderes mundiales se unen para crear una complicada red de satélites para controlar el clima mundial y mantener a todos a salvo. Pero algo anda mal: el sistema creado para proteger a la Tierra, en vez de resguardarla, la está atacando, y se lanza una investigación contra reloj para descubrir la verdadera amenaza antes de que una geo-tormenta acabe con todo y con todos.

THOR: RAGNAROK (22 de septiembre)

Confinado en el otro lado del universo, el poderoso y mítico guerrero Thor se encuentra en una mortífera contienda de gladiadores que lo enfrenta a Hulk, su antiguo aliado y compañero Avenger. La búsqueda de Thor por la supervivencia lo lleva en una carrera contra el tiempo para evitar que la todopoderosa Hela destruya el lugar donde nació y a toda la civilización asgardiana.

PERSECUCIÓN AL LÍMITE (Collide – 29 de septiembre)

Casey Stein (Nicholas Hoult) acepta robar un cargamento de cocaína para su antiguo jefe (Ben Kingsley) a cambio de dinero para pagar el trasplante de su novia Juliette (Felicity Jones). Desafortunadamente, esas drogas pertenecen a Hagen Kahl (Anthony Hopkins), el capo más poderoso de Alemania. Kahl busca venganza secuestrando a Juliette y enviando a sus matones tras Stein. Casey ahora debe correr contra el tiempo en un intento desesperado de salvar a la mujer que ama.