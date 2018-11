Estamos muy motivados para intentar ir a Tokio 2020: Marcelo Arévalo

Rolando Alvarenga

Tras un 2018 de ensueño, Marcelo Arévalo –el mejor tenista salvadoreño en la actualidad– enfoca toda su atención en el próximo año, en el que buscará el boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. De eso y otros temas charló el tenista sonsonateco con Diario Co Latino.

– ¿Cómo califica el año deportivo que está a punto de finalizar?

El 2018, sin duda, ha sido mi mejor año a nivel profesional. Logramos cosas históricas para la región y obviamente para nuestro país. Por tal razón, me quedo con esta temporada como la más emocionante de mi carrera, hasta el momento.

– ¿Qué sintió al estar presente en los torneos Open de Australia, Wimbledon y Roland Garros?

Fue increíble estar en esos torneos de Grand Slam. Al principio sentí que era un sueño, pero luego me di cuenta de que podía hacer cosas importantes y ahora veo los Grand Slam como un reto, con toda confianza en poder ganar y dar la sorpresa contra los mejores.

– Este año ganó varios torneos Challenger en dobles, ¿cuál fue el más especial y por qué?

Fue el Open ATP250 de Los Cabos, Baja California, que ganamos en agosto haciendo pareja con el mexicano Miguel Ángel Reyes. En la final superamos 6-4 y 6-4 a la pareja integrada por el australiano Thomasi Kokinakis y el estadounidense Taylor Fritz. Fue especial porque fue mi primer título ATP y también para El Salvador. Me sentí el referente por marcar un bonito camino y legado para las nuevas generaciones.

– ¿Cuál es la parte más difícil de jugar todo el año entre América y Europa?

Lo que más se dificulta es el costo de los viajes, tanto pago de boletos y gastos en general.

– Si cambiamos de tema, ¿por qué le está costando entrar al Top 100 en el ranking single de la ATP?

Entrar al top 100 de Singles ATP está en nuestras metas para el 2019. Sigo firme en ese objetivo y, si no se ha dado, quizás es porque no es el momento aún; pero sigo creyendo en Dios que trabajando a conciencia se nos puede dar.

– 2019 es un año clasificatorio para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ¿cómo ve sus posibilidades?

Las posibilidades están y estamos muy motivados para intentar ir a Tokio 2020. Pero todo dependerá de los resultados en el transcurso del año.

– Para el próximo año, ¿cuál es el objetivo principal?

Dejarlo todo en la cancha por El Salvador, jugar todos los Grand Slam y obtener satisfactorios resultados.

– ¿Qué se siente ser uno de los atletas más destacado de El Salvador?

La verdad, muy orgulloso, ya que el trabajo y esfuerzo que venimos realizando se ha marcado y esto también nos da motivación para ser ejemplo de la próxima generación de atletas de nuestro país.

– Finalmente, ¿qué se siente ver ondear el pabellón salvadoreño en los grandes torneos internacionales?

Es algo difícil de describir con palabras, pero me siento muy orgulloso al meditar cómo nuestra bandera ha logrado llegar hasta allí y codearse con las grandes potencias del tenis mundial. Estamos hablando del pabellón de un país en donde no existe cultura de tenis profesional y, sin embargo, de alguna manera esta bandera está presente allí y eso me da un orgullo increíble por El Salvador.