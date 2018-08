Espero que el COES me incluya en su programa de becas: Roberto Hernández

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

Tras ganar la medalla de oro individual en arco compuesto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, el arquero Roberto Hernández ha recargado sus pilas y su entusiasmo con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Es más, Hernández, quien ganó la última medalla de oro en Barranquilla, espera que el Comité Olímpico de El Salvador (COES) lo incluya en su programa de becas.

– ¿Qué significa la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2019?

Algo emocionante, porque será la primera vez que el arco compuesto participe en los Juegos Panamericanos. Además, para mí significará completar tres de las cuatro competencias del Ciclo Olímpico y ya solo me restará asistir a unos Juegos Olímpicos.

– ¿Cuál es su máxima aspiración con miras a Lima 2019?

El COES me apoyó este año con dos boletos para mis compromisos; pero ahora, tras los resultados internacionales de este año, espero que el COES me incluya en su programa de becas para los Juegos Panamericanos Lima 2019. Este apoyo me permitiría pensar en mejores resultados y, por ende, prepararme mejor.

– Cambiando de tema, ¿en qué terminó aquella rivalidad deportiva de hace unos años con Jorge Jiménez?

Cuando llegué a este deporte, Jorge (Jiménez) era la máxima figura y sigue siendo el arquero que más logros le ha dado al país. La idea siempre es y será poder dar más al país. Nuestros estilos con Jorge son muy distintos y, a través de los años, he tenido la oportunidad de conocer más arqueros internacionales y tomarlos como referentes.

– Hasta la fecha, ¿cuál ha sido su mejor resultado?

Gracias a Dios, a un gran esfuerzo familiar, al apoyo del INDES y del COES, mi máxima satisfacción ha sido el bronce individual ganado en los Juegos Mundiales de Cali, Colombia 2013. También mi constante participación en los Grand Prix de las Copas FITA y en los principales eventos mundialistas celebrados en los Estados Unidos y México.

– Ahora bien, ¿cuál es el panorama del Tiro con Arco salvadoreño?

En este momento, yo soy el director técnico de la Federación Salvadoreña de Tiro con Arco y estamos trabajando, tenemos buenos prospectos, buenos entrenadores y creo que podemos lograr mucho. En lo personal, trato de lograr los mejores resultados para entusiasmar y motivar a tantos chicos que ya empiezan a imponer récords nacionales. Si ellos continúan así, creo que al colgar mi arco y guardar mis flechas estaré muy feliz. Eso sí, se necesita más apoyo económico, porque el material humano lo tenemos.