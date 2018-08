¡Urge apoyo económico!

Diego Guzmán

@Diegoolguzman

“El dinero no compra la felicidad”, reza un dicho popular; sin embargo, en estos momentos es fundamental para financiar el sueño de María Fernanda Vargas y Kathya Vásquez de clasificar a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

La dupla femenina de Voleibol de Playa urge de fondos económicos para competir en las dos últimas fechas del tour NORCECA y mantener vivas sus posibilidades de clasificar a Lima 2019.

“Un árbitro internacional nos explicó que, si no participábamos en las últimas dos fechas del NORCECA, quedaríamos fuera de los Panamericanos, por ello le insistimos a la federación de ir a las dos últimas fechas. No obstante, la federación no se ha interesado y es desgastante ver cómo conseguimos los fondos”, manifestó María Fernanda Vargas.

En la misma línea, la seleccionada de playa dijo que el problema económico no es nuevo, ya que la falta de fondos les ha afectado en anteriores procesos de clasificación a competencias del Ciclo Olímpico.

“La falta de fondos es de siempre, pero este año es muy preocupante porque hemos faltado a varias competencias que son clasificatorias para los panamericanos. El año pasado no fuimos a ninguna, por lo que nos afectó bastante en el ranking”, expresó la medallista de plata en los Juegos Centroamericanos Managua 2017.

Por ello, Vargas y Kathya Vásquez solicitaron a la Federación Salvadoreña de Voleibol (FESAVOL) les permitiera quedarse con el dinero recaudado como pago de parqueo durante dos fechas de la Liga de Voleibol de Sala y así sufragar algunos gastos de su participación en el Tour NORCECA.

Y es que la dupla cuscatleca debe recaudar 1,400 dólares para participar en las jornadas a realizarse del 27 de septiembre al 1 de octubre en Punta Cana y del 4 al 8 de octubre en Boca Chica, ambas en República Dominicana.

“Tenemos que conseguir 1,400 dólares para sufragar los gastos de dos fechas del NORCECA, por lo que no tenemos otra alternativa más que recibir la colaboración del parqueo durante los partidos de la liga nacional de voleibol de sala”, detalló Vargas.

Por su parte, Roberto García, gerente de la FESAVOL, explicó que la federación no tiene dinero para costear la participación de las voleibolistas en las dos fechas del NORCECA.

“No tenemos presupuesto, incluso no hay plata para el mes de noviembre; pero sí les podemos ayudar a pagar los 300 dólares de la inscripción del tour, que veremos de dónde los sacamos para pagarlo”, dijo García.

Asimismo, el gerente de la FESAVOL reveló que le solicitaron un refuerzo presupuestario al INDES, pero la solicitud fue rechazada porque el instituto no tiene fondos.

Eso sí, Roberto García manifestó que para el otro año incluirán en el presupuesto las competencias de Voleibol de Playa, pues este año fallaron en ello y por eso la situación se complicó. “Independientemente de que ellas no clasifiquen a los juegos panamericanos, hablaremos con ellas para incluir en el presupuesto del otro año las fechas más accesibles del tour NORCECA”, puntualizó el federativo.