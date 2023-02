Es urgente que el gobierno convoque a un comité de crisis económico: Walter Raudales

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

“Este gobierno está acostumbrado a hacer reuniones y comités de crisis a altas horas de la noche y la madrugada, pero yo no he visto hasta el momento ninguna reunión, no importa si es en la madrugada a media noche o a la hora que sea; por la grave crisis económica que está pasando el país”, expresó el analista y periodista, Walter Raudales, durante la entrevista Diálogo con Ernesto López.

Indicó que El Salvador está entrando en un laberinto peligroso de alza de precios, incremento en el costo de la canasta básica, por lo cual es urgente que el gobierno atienda esta situación, pero no con paliativos ni con medidas populistas, sino con una propuesta integral de solución, donde participen todos los actores de la sociedad.

No hay que dejar pasar este tema, cuando en un país la situación económica aprieta y aprieta, llega un momento en que los pueblos se desbordan y hay explosiones sociales, hay evidencia de otros países donde han impulsado como “Hambre Cero” y programas paliativos de urgencia que se extienden en el tiempo y ayuden a disminuir la pobreza.

“El problema fundamental es el tema de hambre, que técnicamente se le llama seguridad alimentaria, el Programa Mundial de Alimentos establece que en El Salvador casi un millón de personas entraron a alto riesgo de inseguridad alimentaria, más del 30% de hermanos nuestros están con problemas de hambre”, afirmó el periodista y ahora líder de un movimiento político.

Según Raudales, el comité de crisis económico deberá abordar la generación de empleo porque la población al tener ingresos puede sacar de la pobreza a su familia, sin embargo, para lograr este objetivo es importante que el gobierno promueva las inversiones en los municipios alejados de la ciudad. “Se puede paliar esta hambre con cajitas traídas de Sinaloa y regalando espaguetis, pero tiene que ser una propuesta integral, no se trata de una sola reunión, sino de una acción donde esté involucrada PROESA, Ministerio de Economía y todos los actores sociales”, manifestó.

Además, consideró que el “capitalismo salvaje” produce esta enorme exclusión, pobreza y las mayorías empobrecidas en barrios marginales, las grandes fortunas deben de ser tasadas de acuerdo al patrimonio personal para lograr un equilibrio en la economía.