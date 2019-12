“Es posible ganar esta clase de premios, si se trabaja duro”: Paulina Zamora

Diego Guzmán

Nunca tiró la toalla. Paulina Zamora es una de las atletas que ha superado los obstáculos propios del deporte de alta competencia para así llegar a la más alto en el fisicoculturismo.

“Nina” Zamora, quien abandonó la gimnasia artística por lesiones, coronó un año lleno de éxitos con la obtención de la espiga dorada a “Mejor Atleta Femenina del Año”.

-¿Qué significado tiene ganar la Mejor Estrella Femenina de 2019?

En veinticinco años como atleta es la primera vez que asisto a un evento como este, por lo que me siento honrada y agradecida por este galardón.

-¿Cuál es tu mensaje para los atletas que sueñan con ganar la espiga a Mejor Atleta del Año?

Espero que mi ejemplo sirva de inspiración porque nada se da de la noche a la mañana, sino que toma mucho tiempo si no se tira la toalla. Sin embargo, es posible ganar esta clase de premios, si se trabaja duro.

– Las otras aspirantes al premio fueron Mariana Salazar, de ciclismo y Hillary Martínez, de baloncesto; quienes tuvieron un buen año en sus disciplinas. ¿Qué piensas de ellas?

Admiro a las otras atletas, porque con el hecho que hayan estado nominadas significa que son atletas élite.

-En la actualidad, el apoyo de la empresa privada en el deporte es poco, pero a los ganadores de los galardones especiales en la Espiga Dorada se les dio un premio económico. ¿Cómo te sientes al agenciarte uno de esos premios?

Es un gran incentivo para el atleta y yo utilizaré el premio para seguirme preparando, así aspirar a más medallas para mi país.

-¿Qué se viene en tu carrera para el 2020?

El mundial de fitness coreográfico en septiembre, que será en Europa, y los Centroamericanos y del Caribe.

-Luego de los Juegos Panamericanos Lima 2019, mencionaste que tuviste molestias en una de tus rodillas. ¿Cuál fue el resultado de la evaluación médica?

Todo bajo control, ya que las rodillas no me han dado mayor molestia y no hay nada que no pueda tratarse con terapias y fortalecimiento.