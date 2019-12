“El año pasado me sentía seguro de ganar, pero hasta ahora se me dio”: Roberto Hernández

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

Tras los buenos resultados en la élite internacional, faltaba la cereza en el pastel para culminar uno de los mejores años en la carrera deportiva del arquero Roberto Hernández: el galardón a la “Mejor Estrella Masculina del Año”.

Hernández superó en la votación a Yuri Rodríguez, de fisicoculturismo y Hebert Aceituno, de powerlifting. De esto y más conversó el arquero salvadoreño con Diario Co Latino.

-¿Cómo te sientes luego de ganar el premio Mejor Estrella de 2019?

El año pasado me sentía más seguro de poder ganar este premio y no pudo ser, pero hasta ahora se me dio la posibilidad de ganar la Estrella del Año; cuando los otros dos aspirantes (Yuri Rodríguez de fisicoculturismo y el atleta paralímpico, Herbert Aceituno) eran más difíciles en la votación.

Obvio, superar a esos chicos de alto nivel le da más mérito al triunfo. Ahora, y para cerrar con broche de oro este 2019, solo quedo a la espera que el FAS se corone en el fútbol de la primera.

-¿Cuál es su lectura de este triunfo, que viene a constituirse en una raya más para el tigre?

Feliz y contento por considerar que trabajé fuerte y se dieron los resultados internacionales, hasta lograr cumplir el mejor año de mi vida deportiva. Entre lo más sobresaliente estuvo el oro panamericano, el bronce mundialista en Shanghái, tirajes perfectos; igualar récords mundiales y nacionales y debutar con buen suceso en un par de torneos Indoor en Holanda y Luxemburgo. Todo esto se lo debo a Dios y al apoyo de mis padres a través de los años.

-¿Qué se viene para el próximo año?

La idea es mejorar cada día y llegar más lejos. Hay una agenda de muchas competencias fuertes, empezando por las copas del mundo y otros eventos de mucha importancia internacional. Primero Dios pueda asistir a la mayor parte de estos compromisos para seguir creciendo y ganando para El Salvador.

-¿Ha pensado en colgar el arco?

No, todavía no he pensado en eso porque este deporte da para mantenerse activo y competitivo, a pesar de la cantidad de la edad que uno tenga. Además, me quiero retirar en un buen momento y la idea es que cuando llegue el retiro haya un buen relevo generacional en nuestro deporte, y con ese objetivo yo apoyo el trabajo en las canteras infanto-juveniles.

-¿Qué le pareció la gala de la Espiga Dorada?

Muy bonito e interesante porque se presentó la oportunidad de intercambiar impresiones con varios atletas y hacer nuevas amistades en un ambiente deportivo y de confraternidad muy agradable. En mi caso tuve la oportunidad de estar acompañado por mis padres, quienes han sido bastiones determinantes en mi carrera y fue con ellos que celebré el premio de “Estrella del Año”.