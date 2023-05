En ámbitos laborales se vulneran derechos de mujeres, dice ORMUSA

Gloria Silvia Orellana

Carmen Urquilla, coordinadora del Programa Social, Laboral y Económico de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), informó que en los “ámbitos laborales” se vulneran derechos de las mujeres, según revela el estudio “El Salvador: Violencia sexual contra las Mujeres en el Mundo del Trabajo.

“Es una situación preocupante, porque no sólo comprobamos que existen brechas de género -que persisten- y no han cambiado el ámbito laboral, pero ahora nos damos cuenta que en estas violaciones a derechos humanos -en este caso- a vivir en una vida libre de violencia en el ámbito del trabajo no se está garantizando”, acotó Urquilla.

En el estudio se presentaron 25 aseveraciones o mitos, que las encuestadas respondieron con un “falso” o “verdadero”, del que desataca la referida a “que si es normal que en el trabajo se den insinuaciones por parte de los jefes o compañeros”, al que respondió como “verdadero” el 43.8% y “falso, un 56.2%.

Mientras en la afirmación si el “acoso y la violencia sexual en el lugar de trabajo genera estrés y problemas psicosociales a la persona que lo vive” las mujeres respondieron como verdadero 99.6% contra un 0.4% que consideró que era falso.