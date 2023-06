En 2024 quedarán los diputados que el presidente Bukele ordene: Pastor Mario Vega

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

“Los diputados del oficialismo se ven en una gran encrucijada porque lo que aprobaron en reducir municipios y diputados fue ponerse la pistola en la sien y dispararse ellos mismos, están preparando la propia horca donde serán colgados. En 2024 van a quedar los diputados que el presidente Bukele ordene, ahora consideran los parlamentarios que es mejor ser sumisos”, manifestó Mario Vega, pastor de la Misión Cristiana ELIM.

El pastor Vega expresó que los diputados de Nuevas Ideas fueron escogidos porque son personas quienes no iban a objetar nada, no tienen elementos como para opinar acerca de temas, muchos de ellos no saben ni siquiera las consecuencias legales a las cuales se están enfrentando con lo que aprueban.

El religioso consideró que lo aprobado en la Asamblea Legislativa en reducir la cantidad de diputados y pasar de 84 a 60, es regresar tal como era en los años de guerra. La reducción de diputados fue retroceder lo logrado desde 1991, la democracia fue encerrada en un baúl se le echó llave y fue lanzada al fondo del mar.

En esta manipulación que la familia presidencial está haciendo de las reglas electorales, aunque otro de los elementos que no han hecho es la eliminación de los concejos plurales.

“No tengo duda que los diputados estén cumpliendo una agenda como la concentración del poder, ocultamiento de información, manejo discrecional del dinero y manipulación de las reglas para perpetuarse en el poder”, sostuvo el pastor Vega en el espacio televisivo Encuentro con Julio Villagrán.

El presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó a la Asamblea modificar la ley electoral, y asignar el voto de salvadoreños en el exterior al departamento de San Salvador, sin embargo, con esta reforma el partido Nuevas Ideas tiene 11 diputados por residuo los cuales desaparecerán, pero Vamos y Nuestro Tiempo con un legislador cada uno, se cancelarían como partidos políticos, explicó el pastor.

Asimismo, indicó que en El Salvador las cosas están mal económicamente. Datos del Banco Central de Reserva (BCR) dan cuenta que en el último año ha incrementado la pobreza y pobreza extrema, es el país de menor crecimiento en Centroamérica.

“Son retrocesos democráticos evidentes y económicamente se ven retrocesos en el país, El Salvador ha iniciado un camino a una época muy dura y espero no tenga un desenlace violento, el papel de la iglesia ante esta situación oscura es que debe seguir haciendo lo de siempre, el diálogo”, recalcó.