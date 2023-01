Elecciones de 2024 no generarían un cambio en el equilibrio de poder en el país

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, señaló en la entrevista Frente a Frente de TCS, que al equilibrio de poder no cambiaría con las elecciones de 2024. Escobar también se refirió a los retos que enfrentará el país en cuanto al balance democrático, los retrocesos que presentó en los últimos años con el Gobierno en turno y que este aspecto relacionado a lo electoral. “El principal reto en institucionalidad es cómo damos ese balance democrático al ejércicio del poder político. Creo que la base de la convivencia democrática y sana de un país pasa por la institucionalidad que ejerce el poder de forma democrática, con frenos, que no se exceda, que no abuse de los recursos estatales, sino que los use racionalmente y satisfaga las necesidades de la gente”, enfatizó Escobar.

Para el director de Acción Ciudadana la fase de convivencia democrática no ha funcionado de la forma indicada en el país en los últimos años, si bien, el territorio salvadoreño estaba en camino a cumplirlo, con pasos pequeños como las resoluciones que emitió la Sala de lo Constitucional que fungió entre el 2009 a 2018, que favorecieron derechos tanto a nivel político como a nivel fundamental, para tener una institucionalidad que atendiera las necesidades de la gente, en la actualidad se vio un retroceso en la democracia aunque el Gobierno de una imagen distinta a la ciudadanía.

“El aparato de propaganda del Gobierno le ha hecho creer a la gente que hoy vivimos en democracia, y le han hecho creer a la gente que eso es gobernabilidad, que eso es estar en favor de la gente, el aprobar las cosas sin discusión cuando al final, por tomar este tipo de medidas a la ligera, en unos diez años vamos a tener consecuencias para el país así como lo hemos tenido con medidas que se tomaron hace años. Eso no es democracia, eso no es una institucionalidad sana en favor de la democracia, por el contrario es institucionalidad sometida a la voluntad de unas personas”, agregó Escobar.

Referente a las elecciones presidenciales, municipales, legislativas y del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), que se llevarán a cabo en 2024, comentó que no representará un cambio en el equilibrio del poder, ya que en las legislativas, la oposición debería ganar al menos 29 diputados para tener la llave de la mayoría calificada. A nivel del presidente, aseguró que hay un “fraude electoral” anunciado, una elección ilegítima anunciada por el presidente Nayib Bukele, y, respecto a las municipalidades, consideró que es el área con más posibilidad tiene la oposición para competir.

El abogado se refirió también al tema de la reducción de municipios, a raíz del comentario del presidente Nayib Bukele, quien expresó en sus redes sociales que “El Salvador debería estar dividido en 50 municipios, máximo”.

Escobar externó que “Se debe valorar, pero desde el enfoque de desarrollo local, de sostenibilidad de los municipios, de ordenamiento territorial, si se hiciera desde esa óptica sería una medida pertinente”. Sin embargo, la ejecución de la misma tendría un impacto electoral.