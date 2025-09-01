El Señor se manifiesta en la calma y en la fe: padre Cruz

Samuel Amaya

El padre José Antonio Cruz presidió la homilía de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. En su evangelio instó a tener una fe sólida y buscar la conversión a través de la palabra de El Señor.

El líder religioso instó a estar siempre en el camino del señor, ya que muchas veces se suelen desviar. Muchas personas se desvían en el rumbo y que muchas veces se sienten superiores e invencibles con su orgullo y soberbia. “Es que son ciegos. Eso es una ceguera espiritual, una ceguera de la persona, porque no tiene humildad, no tiene esa capacidad de escuchar a sus hermanos”.

Cruz recordó que el domingo pasado se habló sobre la grandeza de saber escuchar cuando se hace una corrección. “En el momento que te hacen una corrección te vas a sentir incómodo o incluso vas a sentir ganas de buscar un causante de tus males, pero te servirá, porque vas a reflexionar sobre tu vida y después te dará alegría, te dará paz”.

El líder religioso señaló que El Señor se manifiesta “no como un terremoto, no como una destrucción, no como una guerra, se manifiesta siempre en la calma, en la unidad de la comunidad del mundo. Porque ninguna guerra es signo de la presencia de Dios, sino del mal, todas estas cosas, pues Dios nos ha mandado que nadie tiene derecho a quitarle la vida a su hermano”.

“¿Qué podemos hacer nosotros? pedir por nuestra comunidad y por los hermanos que sufren. En ese caos (guerras) no está Dios”, planteó Cruz.

Cruz sostuvo que cuando se ocupan los primeros puestos, “con facilidad, una persona puede caer en la soberbia, en una ceguera y sentirse intocable, sentirse superior, sentirse un Dios, y no es así, en el Evangelio ya la palabra del Señor nos ha dado advertencias y nos ha hablado de la sencillez del corazón de las personas y de lo que tiene que vivir”.

El sacerdote sostuvo que en el evangelio habla que Jesús dice a sus discípulos que no se trata de enlistar quien es el más importante a ocupar los primeros puestos, sino, en cómo sirven con sus hermanos.

“Los discípulos que siempre están en controversia y preguntándose ellos quién era el más importante entre los discípulos de Jesús. Jesús que no pasaba nada, desapercibido, les dice, -vengan, les voy a hablar sobre el Reino de los Cielos-. -¿Ustedes buscan los primeros puestos, a ver, ¿quién es el servidor de todos aquí?, si ustedes quieren ser más importantes, sirvan a sus hermanos. El liderazgo está en servir a quienes están a su cargo o a los que le rodean. Así se muestra el liderazgo-”.

“Es la voluntad nacida del corazón de la persona, de él servir a sus hermanos. Entonces pasa a ocupar un primer puesto, pero si sirve de corazón, no para que lo vean”, remarcó.

En entonces que el servir va más allá de solo manifestarlo, sino de ponerlo en práctica, sobre todo en los cojos, ciegos, y lisiados. “Ciegos, porque no ven el mal y siguen ese camino. Sordos, porque no escuchan la palabra de Dios, por más que se les anuncie. Cojos, porque no quieren caminar, están en un solo lugar y se sienten cómodos en su pecado”, lamentó Cruz.

En ese sentido, Cruz sostuvo que, ante todos esos males presentes en la vida, el Señor invita a hacer una conversión. “A tener la sencillez, a reconocer en qué estamos fallando y decir, -bueno, he cometido esto y lo otro, me acerco al Señor a pedirle perdón, a reconocer mi sencillez y buscar su auxilio, su reconciliación-“.

