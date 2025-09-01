Cruz Roja Salvadoreña entrega a 17 nuevos rescatistas a ciudadanía

Compartir

La Cruz Roja Salvadoreña (CRS) celebró la graduación de nuevos rescatistas listos para formar parte de la institución de socorro que está a servicio de la población salvadoreña en cualquier circunstancia de emergencia.

Los uniformados forman parte de la décima quinta promoción del Curso Nacional de Búsqueda y Rescate que ahora, estarán al servicio de la ciudadanía.

La Cruz Roja Salvadoreña dio a conocer que 17 nuevos rescatistas provenientes de diferentes seccionales a escala nacional se convirtieron en parte del equipo de la ONG, luego de que culminaron un proceso de formación intensiva de más de 40 fines de semanas.

Calificaron en competencias especializadas, como: rescate vertical, rescate vehicular, búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, búsqueda y rescate en espacios confinados, campamentación, orientación y supervivencia.

“Con estas capacidades, los nuevos rescatistas se suman a las labores humanitarias de la institución, fortaleciendo la respuesta ante emergencias, desastres y situaciones de crisis a nivel nacional”, destacó la Cruz Roja Salvadoreña a través de sus redes sociales.

La Cruz Roja Salvadoreña es una institución humanitaria sin fines de lucro que forma parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Su misión principal es prevenir y aliviar el sufrimiento humano, especialmente en situaciones de emergencia, desastres naturales, conflictos y crisis sociales. Según su sitio web, la Cruz Roja Salvadoreña cuenta con más de 2 mil voluntarios a escala nacional.

