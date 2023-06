El Salvador puede convertirse en un régimen más autoritario sí la población lo permite: Claudia Ortiz

Samuel Amaya

La diputada por el partido VAMOS, Claudia Ortiz, dijo a Diario Co Latino que en los 4 años de la administración de Nayib Bukele se han marcado significativos retrocesos en materia de transparencia, rendición de cuentas, lucha contra la corrupción, participación ciudadana, derechos humanos, libertad de expresión, libertad de prensa y libertades sindicales. “Los hemos visto vulnerados de forma importante y sin precedentes”, dijo.

Seguridad y régimen de excepción

“Hay una realidad que es altamente sensible y es la reducción del índice de homicidios y la percepción que tiene la población de una sensación de mayor tranquilidad en las calles, el detalle justamente es que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que ha hecho posible esa situación ante los señalamientos de negociaciones o acuerdos con grupos de crimen organizado que fueron publicados hace un poco más de 1 año, y que no hubo una respuesta de parte de esta administración”, enfatizó la legisladora.

Ortiz recordó que el año pasado, en el informe de gestión del tercer año de Nayib Bukele, se vio que el único tema que tocó el presidente de la República fue el tema de la seguridad “y que estábamos a punto de ganarle la guerra a las pandillas; (pero) 1 año luego parece que no se ha ganado esa guerra”. El régimen de excepción es una medida que ha generado resultados “más populares” y “es la única carta de presentación que tiene la actual administración para hablar de algún éxito, que es en la reducción de homicidios”.

Por otra parte, Ortiz destacó las consecuencias de la implementación del régimen de excepción en la vida de personas inocentes las cuales han denunciado los casos de detenciones arbitrarias, detenciones con abuso de poder, la falta de acceso a información de parte de los familiares de las víctimas inocentes sobre el paradero de su detenido y en qué estado de salud se encuentran.

El GOES comete crímenes contra su población

“Cada vez queda más en evidencia que el Estado de El Salvador comete crímenes contra su población civil; a mí me preocupa el hecho de que la población salvadoreña está aterrorizada de poder caer en el margen de error que ha sido reconocido por las autoridades y ser víctima de estas prácticas de Estado. Los testimonios de personas que han salido libres de los centros penitenciarios, las denuncias de familiares de personas inocentes que han estado privadas de libertad y que han fallecido bajo la custodia del Estado, nos dan cuenta del cometimiento de crímenes contra la humanidad, que tienen a nivel internacional, repercusiones muy graves y es por eso que no callamos nuestra voz, denunciando a estos hechos”, dijo Ortiz a este medio.

Ortiz agregó que el régimen de excepción actualmente sirve como un mecanismo de control para la ciudadanía, “es un mecanismo de terror hacia la ciudadanía y un mecanismo que se ha utilizado para acallar la disidencia en sectores populares, tales como vendedores por cuenta propia que han sido desalojados, sindicalistas de alcaldías que reclaman sus derechos sindicales”.

Las cosas “no andan muy bien”

En síntesis, la gente percibe que las cosas “no andan muy bien” o están prácticamente igual que antes, por ejemplo, “la economía está mal, el medio ambiente está mal, los servicios de salud siguen como antes, la educación sigue con graves deficiencias, en el tema de la producción agropecuaria hay gravísimos problemas”, por lo tanto, “hay deudas muy importantes que todavía no se han tocado y no se ha ido a la raíz estructural de dichos problemas”, explicó la opositora en su balance.

“En la economía estamos mal, las familias experimentan fuertes presiones y dificultades para poder sufragar todas sus necesidades y llegar a fin de mes. Al mismo tiempo vemos que las políticas económicas del Estado, no están enfocadas en proteger a la gente más vulnerable ante esta situación de inflación, que es un fenómeno internacional que nos está afectando, pero es una responsabilidad del Estado proteger y servir de amortiguador”.

Se han propuesto iniciativas para exonerar del IVA a la canasta básica, pero no se han escuchado, mientras que las medidas que desde el gobierno se han propuesto no han sido efectivas para la población. “Sabíamos que iba a haber una crisis de inflación desde mayo de 2021 (pero) no se hizo nada, hasta que el problema fue evidente y difícil de esconder”.

Es un gobierno que incumple las leyes

Las principales características del Gobierno de Bukele es que incumple la ley: “no respeta las leyes ni la Constitución, no respeta los derechos de la ciudadanía ni el dinero público; esas son características importantes que han marcado la pauta, es un gobierno que no acepta límites, no acepta que la legalidad le impone ciertos deberes y ciertos límites que no puede traspasar y, entonces, se lo salta impunemente o los quita”.

Es así como se dio el intento de Golpe de Estado del 9F; “ese día se vio que le hacía tanto estorbo el límite en el ejercicio de facultades constitucionales que ponía en la Asamblea Legislativa ante la no aprobación de un préstamo (Plan Control Territorial), que la forma de expresión fue militarizar la Asamblea y hacer una presión violenta”.

El primero de mayo de 2021, cuando Bukele tuvo el control de dicho órgano de Estado a través de sus diputados, la primera acción que hizo fue quitar los contrapesos que tenía, quitó a la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República “esa fue la jugada maestra para hacerse de todo el poder”, comentó Ortiz.

“El Salvador puede irse convirtiendo en un régimen cada vez más autoritario sí la población salvadoreña lo permite, pero estoy segura que una porción importante de los salvadoreños están viendo los abusos de poder hacia las personas y hacia el dinero público, el abuso en las decisiones que se están tomando y que a nivel electoral la gente está dispuesta a poner un límite a eso”, consideró Ortiz.