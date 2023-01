El Salvador celebra la puesta en libertad de Ana Belén Montes

@DiarioCoLatino

Con un simbólico plantón frente a la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador un grupo de salvadoreños, aglutinados en el Comité Salvadoreño de Solidaridad con Cuba, dio la bienvenida a la libertad de la heroina puertoriqueña– estadounidense, Ana Belén Montes.

“Hoy domingo 8 de enero 2022, Ana Belén Montes salió en libertad después de pasar 21 años en las mazmorras del imperio yankee en condiciones de aislamiento”, dice un comunicado entregado a la prensa por los manifestantes salvadoreños.

Ana Belén fue condenada en el 2002 a 25 años de cárcel en Estados Unidos por haber advertido a Cuba de los planes desde los EE.UU de agresión contra la isla.

Declaración de Ana Belén Montes durante el juicio

«Existe un proverbio Italiano que quizás sea el que describe de la mejor forma en lo que yo creo: Todo el Mundo es un solo país. En ese «país mundial» el principio de amar al prójimo tanto como se ama a uno mismo resulta una guía esencial para las relaciones armoniosas entre todos nuestros países vecinos», manifestó.

“Este principio implica tolerancia y entendimiento para las diferentes formas de actuar de los otros. El establece que nosotros tratemos a otras naciones en la forma en que deseamos ser tratados, con respeto y consideración. Es un principio que, desgraciadamente, yo considero nunca hemos aplicado a Cuba”, dijo.

“Yo me involucré en la actividad que me ha traido ante usted porque obedecí mi conciencia más que obedecer la ley. Yo considero que la política de nuestro gobierno hacia Cuba es cruel e injusta, profundamente inamistosa, me consideré moralmente obligada de ayudar a la isla a defenderse de nuestros esfuerzos de imponer en ella nuestros valores y nuestro sistema político”, empresó al Juez.

En una entrevista con Conte Nieves, Ana Belen Montes dice lo siguiente:

«Hay otro riesgo y es el del impacto de la presencia norteamericana en la Isla. Les digo a los cubanos algo que siempre he pensado y dicho a aquellos con los que compartí mi solidaridad con Cuba. A mí lo que me importa es que la Revolución Cubana exista. Las cuestiones internas de los cubanos es asunto de los cubanos. Incluso no me importa quién esté en el futuro; no es cuestión de nombres. Lo necesario es que haya Revolución Cubana siempre, a partir de la capacidad que se tenga para resolver los problemas. Tienen que cuidar la Revolución. Yo traté de hacerlo».