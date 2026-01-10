El número 16 en la apuesta electoral en El Salvador

San salvador/Prensa Latina

El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, reconoció hoy que el 16 es un número clave para que la oposición logre cierto balance en el foro legislativo.

El tema recurrente en los últimos meses y que incluso fue motivo de alerta y preocupación de ideólogos del partido Nuevas Ideas como Silvio Aquino, resurge ahora con fuerza.

Aquino advirtió en un largo mensaje de alerta al partido que para las elecciones de 2027 la oposición concentraría energías en la Asamblea Legislativa, no hacia la Presidencia.

Ahora Castro señala que el objetivo de la oposición hacia las elecciones de la Asamblea Legislativa en 2027 es ganar al menos la cantidad de diputados que logre bloquear al presidente Nayib Bukele.

El diputado 16 es la clave. Para aprobar medidas como el régimen de excepción, es necesario que los opositores dispongan de 16 votos. Se necesita una mayoría «súper calificada» de dos tercios, es decir, 45 de 60 diputados, lo que no tendría Nuevas Ideas si la oposición lograra obtener esos sufragios.

“Son 16 los que ellos necesitan, y se acabó todo, todo el trabajo se vino para abajo», puntualizó Castro en una entrevista digital con varios youtubers y tiktokers.

Existe el criterio en medios políticos y de opinión que Bukele llegó al gobierno para mantenerse por un largo periodo al no existir, hasta ahora, un candidato que lo enfrente con posibilidades de éxito, e incluso en sus últimas declaraciones no mostró desagrado por mantenerse 10 años más en el gobierno.

El presidente del Legislativo señaló que anteriormente los partidos de oposición se enfocaban en atacar al presidente con el objetivo de debilitarlo, sin embargo, se dieron cuenta que el blanco es la Asamblea Legislativa.

Hoy la oposición está, al parecer, convencida de que “para debilitar al presidente, mejor enfoquémonos en la Asamblea’, según el dirigente opositor.

Desde hace varios meses sectores opositores llaman a lograr un balance en el legislativo, tanto el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la Alianza Nacionalista Republicana (Arena) y el partido Vamos concentran esfuerzo en lograr butacas en el foro.

Según Castro ,“ellos lo que dicen, que todos los ataques, todo, todito, va a estar enfocado en la Asamblea, porque eso es lo que les importa a ellos. Lo que tenemos es una correlación y a eso es que le quieren llegar ellos», lo que reafirma que la batalla en las elecciones del 2027 se centra en la Asamblea.

Una encuesta CID Gallup de cierre de 2025 encontró que una gran parte de los salvadoreños mantienen la preferencia por Nuevas Ideas, aunque la gran mayoría no se identifica con ninguno de los partidos políticos, cerca del 60 por ciento.

La encuesta muestra una segunda caída en las preferencias a Nuevas Ideas, mientras que el porcentaje de quienes dicen no identificarse con ningún partido aumentó paralelamente.

El 2026 será año preelectoral. Los salvadoreños acudirán el 28 de febrero de 2027 a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente de la República, a los 60 diputados de la Asamblea Legislativa y a los 44 concejos municipales.

El resultado será impredecible, Bukele pesará pero, muchos salvadoreños se cansaron de tener representantes que solo están en la Asamblea para “puyar” un botón, y pueden irse por quienes consideren lo representarán mejor.

