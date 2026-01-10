Embargo petrolero de EEUU amenaza a millones de venezolanos

Compartir

Moscú/Prensa Latina

El embargo petrolero estadounidense contra Venezuela pone en riesgo la vida, la salud y el bienestar de millones de ciudadanos de ese país suramericano, dijo hoy el embajador ruso en Caracas, Sergei Melik-Bagdasárov.

«Las acciones de Estados Unidos que violan el derecho internacional son absolutamente condenables. No se trata solo del petróleo. El petróleo es la sangre de la economía venezolana, y desangrarla significa poner en riesgo la vida y la salud de millones de venezolanos», dijo el diplomático este sábado a la agencia de noticias Sputnik.

Melik-Bagdasárov precisó que Venezuela ha manifestado constantemente su disposición a vender su petróleo en condiciones justas a precio de mercado a todos sus socios comerciales extranjeros, incluido Estados Unidos.

«Sin embargo, el estilo de mando neocolonialista elegido por Washington en su retórica claramente no contribuye a la normalización de los suministros de oro negro venezolano al mercado mundial, incluido el propio país norteño”, agregó.

El 6 de enero, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, declaró que Washington mantiene un embargo total sobre las exportaciones de petróleo venezolano y controla la capacidad de Caracas para realizar actividades comerciales.

Estados Unidos llevó a cabo un importante ataque militar contra Venezuela en la madrugada del 3 de enero, secuestrando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por presuntos diversos delitos vinculados al narcotráfico.

