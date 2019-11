“El Negro” Barahona promotor musical y locutor de El Salvador

Iris Galvez

Promotor de eventos independiente es como se denomina “El negro Barahona” como muchos lo conocen, Alfredo lleva una vida entre cabinas de radios, entrevistas, música, carreteras y fotos.

Alfredo es muy conocido en el medio del espectáculo, normalmente está disponible para dar una declaración y brindar información oficial de los artistas que el promueve y en ocasiones hasta de amistades siempre del entretenimiento.

“Para llegar a los artistas empecé primero en radio” afirma “El negro”, en 1987 empezó a practicar en La Monumental, lo llevó un amigo: Ricardo Ernesto Paz, un amigo de infancia, estudió en la escuela Uruguay que actualmente está ubicada la PNC Zacamil.

Como a él le gustaba la música del recuerdo como: Los Ángeles Negros, Los Galos, Camilo Sesto, Los Iracundos entre otros, empezó a llegar para fechas especiales a programar música como el 14 de febrero o el 10 de mayo.

Increíblemente Alfredo en sus inicios no estudiaba nada que ver con los medios de comunicación, sino ingeniería eléctrica, algo completamente diferente, pero como le gustaba mucho la radio con práctica y perseverancia el 1 de noviembre de 1987 llegó su primer turno, bien recuerda que era domingo entró a las 9 de la mañana y la primera canción que programó fue “La Enfermera” de los Hermanos Flores.

Ya en esa época empezaba a tener amistad con Hugo Ortega, quien ha llevado la publicidad y promoción de esta agrupación por años; a Alfredo le gustaba mucho esa música y de hecho el disco que lanzaron para ese año también fue un gran éxito.

Para 1989 realizó un curso de locución con el gobierno de El Salvador con el que lo acreditaban para hacer radio, en la actualidad desconoce si aun se da ese tipo de preparación con el Gobierno .

Ese mismo año se hizo muy amigo de Marito Rivera, iba a sus presentaciones y también recordó que a la última que él asistió fue en Merliot, una semana antes de la ofensiva y justo el día de la entrevista un 11 de noviembre también se cumplen 30 años de ese evento que marcó toda una generación.

En ese momento muchas cosas cambiaron, algunas presentaciones se llegaron a hacer de día porque había toque de queda, ya no se veían tan seguido, la comunicación en la época era muy complicada, pues antes no había la disponibilidad de los móviles, unos días después solo vio a Elena Rivera que tenia una canción nueva que había pegado bastante recuerda que era “Sabrosa cumbia”, aun no era promotor pero ya tenia esa idea.

Ya en enero Alfredo se tomó unas vacaciones en San Miguel y fue cuando Marito le dijo al papá que lo quería a el para promocionar la agrupación, y Marito fue quien lo bautizó como “publirelacionista” y fue cuando la historia en ese ámbito inició oficialmente.

En la actualidad se les conoce como promotores de eventos o artistas, él aún no se considera productor, pero no descarta llegar hasta ese punto.

En 1990 inició promoviendo: “Vivo sin ti”, “Mentiras”, “El delincuente”, “Triángulo de amor”, “Engañado”, “Aventurero”, “Con zapatos de tacón”, “Mar y cielo” entre otras.

Con el paso de los años el trabajo se volvió amistad con la familia Rivera hasta la fecha, son lazos que no se han roto y siguen estando estables.

En 1993 inició otra etapa, don Luis Felipe Aguiñada dueño de Espíritu Libre y Bongo renunció con la familia Rivera, pero lo más difícil fue que también renunció a la radio, en esa época estaba en La Monumental, por petición del señor Aguiñada.

Esos primeros años le sirvieron mucho para hacer grandes amistades que hasta la fecha aun conserva, por cinco años no estuvo en las cabinas, únicamente trabajando con Espíritu Libre y Bongo.

Esa época también fue de mucho aprendizaje, la responsabilidad y puntualidad fue de lo más importante.

Empezó a trabajar en Audio Mágico para su otro amigo Oscar Mejía, esta fue una de las productoras más grandes de El Salvador, de la cual salieron muchas de las canciones más populares salvadoreñas que han marcado una generación.

Durante esos años trabajó con La Raza Band, Alfredo José y La Colección, entre otros.

En el 97 volvió a la radio en Grupo Radial SAMIX, le dio la oportunidad su amigo Francisco Parada y Manuel Martínez, entró a la radio que se llamaba Guapachosa en la que programaba salsa y merengue, al escuchar estas palabras nos llega una interrogante, ¿y Alfredo Barahona baila? a lo que entre risas afirmó que aun que no le gusta mucho, pero de vez en cuando lo hace, claro siempre y cuando esté el ambiente adecuado. Es poco para bailar, pero le gusta mucho la música de todo género; en SAMIX ha estado en todas las emisoras desde la Astral que ya no existe hasta la Super estrella. Ahora en el dial de La Guapa está La Full, él programa buena música y los miércoles de 8 a 10 de la noche hay un espacio en el que se invitan artistas nacionales y que se llaman “Play List Nacional”, ahí se le da oportunidad a los artistas en general.

Ya el próximo 1 de febrero del 2020 cumplirá 23 años de estar en SAMIX.

Alfredo a pesar de tener un carácter difícil en ocasiones como cualquier persona, afirma que está muy agradecido con las personas que creyeron en el y le abrieron las puertas laborales.

Hasta la fecha sigue trabajando en la promoción de artistas de forma independiente y asegura que no piensa volver a dejar la radio, es una de sus pasiones y lo disfruta muchísimo.

En 1998 fue uno de los fundadores de el grupo Melao, y entre risas aclara que no fue dueño sino fundador en una de las ferias CONSUMA, ha sido una de las agrupaciones más fuertes del país, rápido se posicionó en el gusto de los salvadoreños gracias a sus ritmos y originalidad en las canciones.

Para el 2000 llegó a trabajar con Oswaldo González, en esos años vio nacer a la agrupación las Babys Swing, ya Oswaldo contaba con Los Cocodrilos Grupo Coco.

Sin duda Alfredo ha tenido la oportunidad de viajar y estar en grandes escenarios y conocer a grandes artistas internacionales como Wilfrido Vargas, Las Chicas del Can, Alux Nahual, Leo Dan, La Chupitos, Aniceto Molina y muchos más.

Él nos declara que llegó al punto que solo pasaba cuatro meses en El Salvador y el resto del año en Estados Unidos.

Al aceptar una oportunidad de trabajo con una productora norteamericana llamada “Music Art” que también trabaja con artistas salvadoreños renuncia para Oswaldo, aun que hubo una separación laboral la amistad continuó hasta la fecha.

Con los años llegó la promoción de artistas internacionales, muchos artistas jamás los conoció, había contacto por medio de correos y teléfono, Mayra Muñoz fue importante a pesar de ser salvadoreña ella era más destacada en Estados Unidos.

Con Mayra conoció a Miguel Torres, otro promotor musical mexicano, él se convirtió en amigo y las cosas fueron avanzando aun más llegando a promocionar artistas como Montéz de Durango, Villa 5, Eduardo Alejandro, Cristian Nodal, Milann, Elmer Cortez, Joaquín Velasco, Jay La Maravilla, Los Dandys, Alci Acosta, Calibre 50, Edwin Luna.

Fue una época muy importante y productiva creció laboralmente.

Alfredo es una persona que le gusta cultivar la amistad con sus contactos profesionales, de esta manera siente que las cosas llegan a mejor termino.

Desde que estaba en La Monumental no olvida el slogan “Primero lo nuestro”, lo que se ha convertido en un pilar de su vida laboral.

Alfredo se considera muy versátil y afirmó que también le gusta lo urbano como Daddy Yankee, Shakira, Maluma, Natty Natasha y la música electrónica entre otros.

Alfredo respeta a los artistas internacionales, pero uno de estos talentos que más marcaron su vida fue Isis Gallardo, con ella fue una relación tan diferente se dio una conexión desde el principio, se volvieron muy buenos amigos y el momento de su partida fue un momento muy difícil, lo llamaron a las 3:30 de la madrugada para darle la difícil noticia, atender a los medios de comunicación como promotor oficial de Eventos Premier, no todo es risa y diversión.

Oswaldo González, Marito Rivera, Luis Felipe Aguiñada, Hugo Ortega son personas de las que ha aprendido mucho en la promoción, el espectáculo y su vida cotidiana, continua aprendiendo día a día.

De manera humilde y sencilla afirma que lo poco que tiene se lo debe primeramente a Dios y luego a la radio y a la música.

“El Negro” Barahona ha recorrido el país con artistas importantes como Isis Gallardo, Leo Dan y muchos más, ha llevado las nuevas producciones a las emisoras de El Salvador y también le ha tocado enfrentar momentos difíciles junto a los talentos que promociona, es un amante de la radio y afirma que seguirá así hasta que tenga fuerzas.