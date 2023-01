El mercado Cuscatlán es un producto publicitario de Bukele: concejal de San Salvador

Rebeca Henríquez

El concejal de la Alcaldía de San Salvador, Héctor Silva, del partido Nuestro Tiempo, se refirió, en una entrevista de la Radio YSUCA, a la deuda que mantiene el Mercado Cuscatlán que inicialmente se vendió como una promesa del entonces edil capitalino Nayib Bukele de “construir el mercado más moderno de Centroamérica” y que hasta la fecha no genera ingresos.

“A finales de 2015 se firma un contrato de compraventa con una empresa, y básicamente la alcaldía se compromete a honrar un contrato de 25 años con un valor total de $28.9 millones. ¿Cuál es el problema? Que antes de firmar ese contrato los dueños del inmueble donde opera el Mercado Cuscatlán, frente al Parque Cuscatlán, hacen una evaluación y dicen este inmueble vale $800 mil”, expresó Silva.

El funcionario mencionó que Bukele consideró en ese entonces que era sustentable firmar el contrato por 25 años y más de $28 millones en pago de alquiler. Silva mencionó que todos los años la alcaldía paga más de lo que el inmueble vale, aspecto que catalogó como “nocivo” para las finanzas de la alcaldía capitalina.

“El mercado Cuscatlán no me gusta llamarlo proyecto, porque creo que no es un proyecto, sino un producto publicitario que en su momento estaba destinado para alimentar cierta imágen que el alcalde Bukele quería presentarle al público y los costos han sido altísimos, la alcaldía tiene una deuda de $5 millones”, agregó.