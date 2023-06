El gobierno de Bukele “es exclusivo” para un grupo pequeño del poder económico

Samuel Amaya

La diputada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Anabel Belloso, dijo a DIARIO CO LATINO que en los 4 años de gestión de Nayib Bukele, este se ha caracterizado por ser incapaz de resolver los problemas de la población, uno de ellos la economía.

Bukele no atiende la crisis económica

La parlamentaria aseguró que durante este periodo una de las principales problemáticas que la población expresa y no es atendida por parte del gobierno es la fuerte crisis económica. “Es un tema complejo porque aun cuando el gobierno tiene control del Ejecutivo y Legislativo no implementa nada por aliviar la fuerte crisis de la economía en las familias y esto no es algo que se haya venido experimentando en 2022; desde el 2021, incluso, ya había fuertes señales”.

“El gobierno ha sido irresponsable en no atender esa problemática, no podemos dejar de decir eso al inicio de la evaluación porque realmente eso es atentatorio contra la vida de la gente”, sintetizó la opositora.

Belloso planteó que El Salvador ha retrocedido en materia de pobreza y es que por ejemplo, el país ha incrementado su nivel de pobreza en 4 puntos porcentuales, es decir, son alrededor de 55,000 familias más las que han caído bajo la línea de pobreza, “esto quiere decir que hay gente que no puede cubrir ni siquiera lo básico, hay condiciones de vida más precarias para la mayoría de la población”.

Bukele es exclusivo para un grupo pequeño

Para la parlamentaria, el gobierno de Bukele “es exclusivo” para un grupo pequeño de poder económico y sus decisiones en materia económica han ido orientadas a beneficiar a ese grupo; a los grandes empresarios y los ricos, “pero no a responderle a la necesidad de las personas que hoy por hoy, incluso, se sortean el día a día viendo que comen y que no”.

“Si hay que calificar a este gobierno de alguna forma, en primer lugar, es un gobierno irresponsable, corrupto, mentiroso e improvisador, ya que a estas alturas (a 4 años) no existe una verdadera planificación y un plan de desarrollo”, destacó Belloso

En julio de 2021 el gobierno anunció el incremento en un 20% el salario mínimo; sin embargo, esto se dio justo cuando se conoció la Lista Engel, un listado elaborado por Estados Unidos donde acusó a varios de sus funcionarios de actos de corrupción. El incremento del salario mínimo “fue un tema sacado de la manga, fuera de toda discusión colectiva con los sectores”, planteó Belloso, ya que si bien, los trabajadores se merecían dicho incremento, también se debían valorar a los patronos, sobre todo en aquellas micro y pequeñas empresas que es la fuente de la economía y cargarla financieramente puede perjudicarlas.

Control de Bukele

“En la agenda del gobierno para sus propios intereses tiene como un eje fundamental la destrucción de la división de poderes y de la independencia entre las instituciones. Eso ha desaparecido. Hay un control total a manos de quien hoy gobierna y eso se aceleró desde el 01/05/2021 cuando toma posesión esta Asamblea Legislativa”, remarcó la parlamentaria.

Esas ansias de poder por parte de Bukele se vieron reflejadas el 09/02/2020 cuando se da un hecho “sin precedentes” con la toma militarizada de la Asamblea Legislativa por el presidente Bukele quien llegó a exigir que se resolviera un tema que ya la Asamblea en sus facultades estaba llevando adelante”, dijo Belloso, en referencia a los recursos para el Plan Control Territorial.

“Un tema que al final fue una excusa, fue un intento fallido de tomar control en ese momento. Luego, el 01/05/2021 obviamente con la correlación mayoritaria del oficialismo se aceleró esa agenda de destrucción de independencia del Estado porque el primer golpe que se da es al Órgano Judicial, haciendo destitución de magistrados de forma ilegal e imponiendo funcionarios de la Sala de lo Constitucional a la medida del Gobierno, después al fiscal general de la República para que no existiera contraloría entre las instituciones y entre órganos de Estado”, enfatizó Belloso.

Para Belloso, eso le ha servido al Gobierno para seguir adelante sin tener cuestionamientos. Además atenta contra la ciudadanía, ya que por ejemplo, quién va a la CSJ porque ve violentado algún derecho por alguna institución del Estado, no tiene una respuesta acorde a la ley o apegada al debido proceso, debido a esas mismas instituciones son controladas por el Gobierno a través de los funcionarios que ellos han impuesto ahí responden a esa agenda política del gobierno.

Bukele quiere desconocer la historia

Belloso sostuvo que existe una intención por parte del Gobierno de desconocer la historia, porque se están aplicando medidas y recetas muy similares como las que se aplicaba en plena dictadura militar, obviamente, le conviene que la población no mantenga viva esa memoria para repetir esa receta y que la gente no oiga nada, eso es parte también del reflejo claro del tipo de gobierno autoritario que hoy tiene el país.

Anabel Belloso sostuvo que el Gobierno tiene incapacidad de implementar una verdadera política pública en torno a la seguridad ciudadana, pues El Salvador ha pasado 14 meses bajo una medida que siendo excepcional se ha vuelto la regla general, “eso ha dado paso a una violación sistemática de derechos humanos por parte del Estado”.

“Se ha llevado de encuentro la vida de miles de personas inocentes, el mismo Estado a través de sus instituciones ha reconocido que ha liberado personas inocentes porque no tenían ningún vínculo con las pandillas y no habían cometido ningún crimen, pero es que esa gente nunca debió estar en prisión. La falta de una investigación y el llevar adelante capturas masivas sin previa investigación hace que se atropellen los derechos humanos”, concluyó Belloso.