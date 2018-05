“El FMLN saldrá fortalecido de las elecciones internas”: Medardo González

Compartir ! tweet





El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Medardo González indicó que en estos momentos el partido está enfocado en el proceso de elecciones internas donde se elegirá al candidato a la presidencia de la República, lo cual forma parte de su estrategia del camino a la nueva victoria de 2019.

González externó que hay mucho optimismo, dinamismo, participación y entusiasmo por parte de la militancia para con los dos candidatos, razón por la cual cada fin de semana se han desarrollado encuentros de diálogo abiertos entre los candidatos y la militancia.

“El FMLN saldrá fortalecido de las elecciones internas, nuestro partido va salir unificado de todo este proceso, confío total y plenamente en que nuestro partido está en la competencia. Nuestra aspiración es llegar a un tercer mandato, a un tercer gobierno”, afirmó el secretario general del Frente.

Asimismo, aclaró que la dirigencia del partido no mostrará inclinación de preferencia ante cualquiera de los precandidatos a la presidencia del FMLN, pues se adquirió un compromiso pleno y total de no hacer uso del consenso. A los dos se les ha dado apoyo y tienen sus propias camisetas para poder vestirlas. “Nos enorgullecemos de tener un partido donde realmente hay seriedad, hay profundidad y los compañeros del partido salen contentos, porque de los debates aprenden, no llegan a pelear, sino que llegan a participar, a dialogar con los candidatos. Invito a los compañeros y compañeras en los ocho departamentos restantes, a eso, a que nos metamos en el diálogo con los compañeros candidatos”, sostuvo.

Hospital Rosales

González reiteró que desde abril de 2016 el FMLN está buscando legislar por la construcción del hospital Rosales, pero ha sido ARENA quien no ha dado los votos para un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 170 millones de dólares que serán invertidos en el área de salud, donde además, se contempla la construcción de un nuevo hospital en la zona norte de San Salvador y equipamiento para los ECOS.

“Nosotros con el Gobierno y nuestro grupo parlamentario hemos dado los votos con el resto de los partidos políticos, pero ARENA nunca dio sus votos, de tal manera que este tema está ahí detenido por esta conducta y actitud de ARENA”, aseguró.

Asimismo, comentó que para el FMLN la prioridad es la construcción del hospital Rosales y posteriormente construir un nuevo edificio para la Asamblea Legislativa, pese a que la actual edificación tiene daños estructurales y es un peligro para quienes laboran ahí.

“Lo primero es el hospital Rosales, lo primero es el sistema de salud pública. Nuestra bancada del FMLN hemos estado listos para aprobar el préstamo, ahora nosotros esperamos que sí haya votos y que sea lo más pronto posible”, exhortó.

Asimismo, se refirió a la decisión de la junta directiva de la Asamblea Legislativa de no hacer uso de las camionetas que les fueron asignadas, lo cual fue calificado por el secretario general del Frente como una medida necesaria para el ahorro y austeridad.

“Nosotros públicamente dijimos que no íbamos hacer uso de estos vehículos, que no íbamos hacer uso de los bonos, no íbamos hacer uso tampoco de los teléfonos institucionales para todos los diputados del FMLN, de tal manera que no íbamos a beneficiarnos de este tipo de cosas”, enfatizó González.