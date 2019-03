El FMLN frenó el neoliberalismo y fortaleció el rol del Estado

Mirna Jiménez

El economista César Villalona, rechazó que el FMLN haya tenido gobiernos de corte neoliberal similar a ARENA y aseguró que los gobiernos de izquierda que gobernaron entre 2009 y 2019, frenaron toda la ola de privatizaciones que inició la derecha desde principios de los años 90, pero por falta de correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa no pudo revertir las medidas implantadas.

“ARENA privatizó 26 empresas públicas, privatizó los bancos, privatizó la distribución de energía eléctrica, privatizó la administración de las pensiones, privatizó los ingenios azucareros, eso le quitó al estado mucha capacidad de inversión, por la vía de estas instituciones autónomas, y concentró la riqueza en una minoría oligárquica y de capital extranjero”, afirmó en entrevista con el canal TVX.

Villalona rechazó a críticos del partido, quienes acusan al FMLN de haber perdido apoyo de la población por haber actuado igual que ARENA y aplicar el neoliberalismo en sus gestiones de Gobierno.

El economista afirmó que si bien el FMLN no pudo revertir las medidas neoliberales implementadas por ARENA en sus gobiernos, se le puso freno a ese modelo desde 2009 cuando llegó a la presidencia Mauricio Funes.

El neoliberalismo, dijo, es una doctrina económica que plantea que el Estado no debe intervenir en los asuntos económicos, el neoliberalismo consiste en sacar al Estado de la economía, ¿cómo lo sacas? privatizando empresas, diciéndole usted no fija precios, no fijando la tasa de interés de los bancos, eliminando subsidios porque dando interviene en la política de fijación de los precios.

“¿Qué hicieron los gobiernos de ARENA? privatizaron 26 empresas, le quitaron al Estado la función de fijar precios. ¿Qué han hecho los gobiernos del FMLN? para decir que son neoliberales hay que demostrar que han privatizado empresas y tengo aquí un listado de 20 (publicas) que se han creado”, afirmó en relación de algunas entidades como Ciudad Mujer, el Instituto de Formación Docente o la Universidad en Línea.

Villalona manifestó que en los gobiernos del FMLN se ha fortalecido la inversión pública, se han creado instituciones nuevas, se crearon leyes para regular a los privados, como la ley de Medicamentos. Asimismo, se crearon impuestos para combatir la evasión, pero que estos lamentablemente fueron revertidos por la Sala de lo Constitucional.

Villalona aseguró que un nuevo gobierno de ARENA en 2009 hubiese seguido con la ola de privatizaciones con empresas como ANDA, Banco de Fomento, Banco Hipotecario o la CEL. “No solo no se continuó, sino que se recuperó la GEO y se hicieron estas 20 empresas públicas nuevas, se creó Bandesal ¿un neoliberal crea un banco (estatal) o lo privatiza?”, preguntó.

Por otro lado, el economista considera que el bajo crecimiento de la economía salvadoreña tiene que ver con dos variables importantes: la falta de inversión privada y la baja inversión pública.

En el caso de la inversión privada, el poco crecimiento de la demanda interna no permite un aumento considerable de la inversión de este sector. Esto tiene que ver con bajos salarios, a pesar de que ha habido ajustes; con las bajas pensiones y que la mayoría de la gente está al margen del crédito.

“Entonces con poca demanda interna, no hay tanto incentivo para que se expanda la inversión privada. Casi todos los estudios hablan de la delincuencia, pero tenemos más delincuencia en Honduras ahora mismo y hay más inversión privada, se habla de la inseguridad, se habla de factores políticos, pero este país tiene más estabilidad política que Honduras y Guatemala y allá crece más”, explicó.

En tal sentido, las variables de la violencia, la inseguridad o la supuesta inestabilidad política no parecen tan contundentes para explicar la baja inversión privada, tanto local como extranjera y crecimiento, señaló.

En el caso de la inversión pública pasa por la falta de recursos del Gobierno vía ingresos para aumentarla. “Seguimos con un Gobierno que ha pesar de que ha aumentado sus ingresos en estos años la carga tributaria todavía es muy baja en comparación con otros países de América Latina, incluso, de Centroamérica, como Nicaragua y Costa Rica”, agregó.