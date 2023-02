El coleccionista y la traición del pintor

Tania Primavera

La mujer luz, destella

quiere morir

pero está a millones de años, luz

de aquí, puede que esté sin vida, ya

Cuando la tarde caía.

el teléfono sonó con su llamado

estaba al otro lado de la ciudad

acudió a él

El tráfico, el ocaso, el encuentro

al verla, la abrazó y giró en su abrazo con alegría

venían de un lugar de conocer una verdad

el Mancha le acompañaba

¡Qué es esto que dices! Te traicionó ¡qué maldito!

Y solo le dijiste: no hay problema, señor

hasta te grabó sus horribles historias

de la vana y el pintor

¿Querés oírlas con su voz? No, no quiero.

él, le platicó en el sofá, desde el principio,

mientras escuchaban la canción de Neil Young

The needle and the damage done

Para qué entonces, se muestran algunos

para qué tantos años, mostrándose

si todo apesta a podrido, esa falsa lealtad

que al abismo lanzó

El universo conspiró antes, y le dio la lona

después le vendió carísima,

la pintura con una mujer horrible

arrancando el corazón a un centauro

Conociste la historia, la traición del pintor

los golpes más bajos

¡quizás ya estoy hecho para esto!

¡No! dijo ella. Ya pasó.

Ella que era otra cosa

ella era la luz más brillante y limpia

que pasó por su dimensión

dejó nada, dejó todo

El pintor y la vana,

vana era, vana, vana

caricatura

de la vida social

Pintor traidor, váyase muy lejos,

no vuelva, váyase

con sus galerías y premios

con su daño y carcajada de burla

La mujer luz, brilla, bajo el árbol de mango

y cuida un perro abandonado

puede que esté sin vida,

en vida

Es muy lejos, es muy oscuro,

en la oscuridad hace fogatas

transforma en color el día,

buscando su voz.

