EEUU pide a sus ciudadanos reconsiderar viajar a El Salvador por régimen de excepción y delincuencia

El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos reconsiderar viajar a El Salvador por delincuencia y por el régimen de excepción, este último porque ha sido la herramienta para detener arbitrariamente a personas que nada tienen que ver con pandillas.

A través de un comunicado, los Estados Unidos recuerda que, en marzo de 2022, el Gobierno de El Salvador (GOES) declaró un “Estado de Excepción” en respuesta a un aumento de homicidios. Desde entonces, la medida ha estado vigente y ha sido fuertemente señalada de abusar con los derechos humanos de personas que nada tienen que ver con pandillas. “El Estado de Excepción otorga a las autoridades el poder de arrestar a cualquier persona sospechosa de actividad de pandillas y suspende varios derechos constitucionales, incluidas las protecciones normales del procedimiento penal, como el derecho a un juicio rápido”, indicó el comunicado.

Estados Unidos reconoce que las condiciones carcelarias “son duras”, esto viene a reforzar lo que ya organizaciones de derechos humanos han revelado, que en las cárceles los custodios abusan de su poder para hacer tratos inhumanos a los privados de libertad, muchos de ellos sin vínculos con pandillas, muchos otros fallecen en manos del Estado. “Varios ciudadanos estadounidenses y de otros países han sido detenidos bajo el Estado de Excepción, algunos de manera presuntamente arbitraria. Bajo su Plan de Control Territorial, el GOES también puede, sin previo aviso, restringir el acceso a través de puestos de control a áreas sospechosas de actividad de pandillas. Se advierte a los ciudadanos estadounidenses que el acceso y la libertad de movimiento dentro de estas áreas pueden estar limitados”, señala EEUU en alusión a los cercos militares que se han instalado en diferentes puntos del país.

Si bien el gobierno estadounidense señala que, aunque ha habido una reducción significativa en la actividad relacionada con pandillas, “los delitos violentos siguen siendo una preocupación en partes significativas del país”. “Las tasas de delincuencia varían entre departamentos y municipios, y las áreas que registran tasas de delincuencia más altas a menudo se encuentran muy cerca de áreas de menor delincuencia o deben cruzarse para moverse entre áreas de menor riesgo”.

Lo anterior, en consonancia en que las autoridades locales “pueden carecer de los recursos para responder con eficacia a incidentes delictivos graves, aunque la concentración de recursos en las áreas turísticas significa que estas áreas tienden a estar mejor vigiladas que las áreas urbanas”.

Tras ese planteamiento, el Gobierno de EEUU recomendó a sus ciudadanos que si deciden viajar a El Salvador: tengan cuidado con su entorno. No caminar afuera después del anochecer. No conducir en lugares desconocidos y/o remotos después del anochecer. No resistirse físicamente a ningún intento de robo. Estar más atento cuando visite bancos o cajeros automáticos. No mostrar signos de riqueza, como usar relojes o joyas caros. Contratar guías locales certificados por la autoridad turística nacional o local cuando vaya de excursión a zonas rurales. Inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajero Inteligente (STEP) para recibir alertas y hacer que sea más fácil ubicarlo en una emergencia.