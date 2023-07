EE UU pide reconsiderar viajar a El Salvador por delincuencia y régimen de excepción

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Departamento de Estado de Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos reconsiderar viajar a El Salvador por delincuencia y por el régimen de excepción.

A través de un comunicado, los Estados Unidos recuerda que, “El Estado de Excepción otorga a las autoridades el poder de arrestar a cualquier persona sospechosa de actividad de pandillas y suspende varios derechos constitucionales, incluidas las protecciones normales del procedimiento penal, como el derecho a un juicio rápido”.

Estados Unidos reconoce que “Varios ciudadanos estadounidenses y de otros países han sido detenidos bajo el Estado de Excepción, algunos de manera presuntamente arbitraria. Bajo su Plan de Control Territorial, el GOES también puede, sin previo aviso, restringir el acceso a través de puestos de control a áreas sospechosas de actividad de pandillas”, en alusión a los cercos militares que se han instalado en diferentes puntos del país.

Si bien, el gobierno estadounidense señala que, aunque ha habido una reducción significativa en la actividad relacionada con pandillas, “los delitos violentos siguen siendo una preocupación en partes significativas del país”.

Lo anterior, en consonancia en que las autoridades locales “pueden carecer de los recursos para responder con eficacia a incidentes delictivos graves, aunque la concentración de recursos en las áreas turísticas significa que estas áreas tienden a estar mejor vigiladas que las áreas urbanas”.

Tras ese planteamiento, el Gobierno de EEUU recomendó a sus ciudadanos que si deciden viajar a El Salvador tengan cuidado con su entorno. No caminar afuera después del anochecer. No conducir a lugares desconocidos y/o remotos después del anochecer. No resistirse físicamente a ningún intento de robo. Estar más atento cuando visite bancos o cajeros automáticos entre otros aspectos.