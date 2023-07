Celia Medrano reitera que las puertas siguen abiertas para generar alianzas

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La candidata a la vicepresidencia propuesta por una parte de la sociedad civil bajo la bandera del partido Nuestro Tiempo, Celia Medrano, enfatizó que las puertas siguen abiertas para fortalecer y generar alianzas, porque no se puede permitir una sola voz y narrativa, sino El Salvador perdería su diversidad.

Medrano dijo que hay una parte de la gente que está enojada por algunas decisiones políticas y no quieren ir a votar, por lo cual, el trabajo de la fórmula elegida desde la sociedad civil es dar esperanza a quienes no han votado, porque derecho que no se defiende es derecho que se pierde.

“Este país ha sido saturado con mensajes de odio, no solo es ver los problemas con la bilis, sino ver que los problemas se pueden solucionar con la mente. No responderemos ataques de personas o cuentas que sabemos que les pagan por eso, aseguró la candidata a vicepresidenta y reconocida activista pro derechos humanos.