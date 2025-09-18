Educación, Salud y Agricultura deben ser prioridad en Presupuesto 2026: Francisco Lira

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El diputado de ARENA, Francisco Lira, dijo que el presupuesto general de la nación 2026 debe priorizar la Educación, Salud y la Agricultura, carteras que “han estado abandonadas”, según comentó el legislador.

El Ministerio de Hacienda tiene hasta el 30 de septiembre para presentar el anteproyecto de presupuesto, para que la Asamblea en los tres meses venideros lo analice y lo apruebe.

A juicio del legislador, “lo que se espera, es que entreguen a tiempo el anteproyecto de Presupuesto General de la Nación, en donde el tema de la educación, salud y agricultura “sean prioridad”.

“Son carteras del Estado que actualmente están abandonadas, no tienen los recursos y al final de cuentas, solo mantienen una burbuja de propaganda, donde se menciona que inauguran dos escuelas diarias, pero eso no lo hacen. Pueden ver tantas escuelas que han desmontado su infraestructura y a esta fecha no lo han realizado”, comentó el tricolor en declaraciones a la prensa.

“Aquí hay un llamado (a) que presenten un presupuesto serio y que no hablen con mentiras, que estén diciendo que es un presupuesto equilibrado y al final de cuentas pasan miles de millones de dólares para poder ajustar el Presupuesto General de la Nación”, dijo Lira, en referencia a los préstamos que se han aprobado este año para ejecutar programas o gasto corriente para el presente ejercicio fiscal.

