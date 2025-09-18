Declaraciones incorrectas de una ministra

Compartir

César Villalona

18 de septiembre de 2025

En una entrevista de televisión, la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem, aseguró que las exportaciones de bienes están “pujantes” porque crecieron 7% entre enero y julio. Esa afirmación es incorrecta.

Las exportaciones totales aumentaron en valor, es decir, generaron más dinero, pero no porque se produjeron más bienes (salvo las que van a Centroamérica), sino porque se vendieron a mejor precio. En economía, el crecimiento no se mide en valor, en dinero, sino en cantidad producida. Suponemos que la ministra lo sabe.

Por ejemplo, si un ingenio produce y vende menos azúcar no está creciendo, aunque podría recibir más dinero si, por razones externas, aumenta mucho el precio del azúcar. En ese contexto, decir que el ingenio está pujante es un error.

Aclarado este punto, veamos cómo van las exportaciones salvadoreñas hasta julio. El Banco Central de Reserva las divide en tres:

1. Las tradicionales, que son las de café y azúcar y representan el 7% del total. Entre enero y julio cayeron -68.6% en cantidad de quilogramos y -2.9% en valor (cantidad de dinero). La caída fue estrepitosa.

2. Las de maquilas, que representan el 13% del total y disminuyeron -12.8% en cantidad y -10.2% en valor. Esas tampoco están pujantes, sino en bajada.

3. Las no tradicionales, que se dividen en dos:

a) Las que se colocan fuera de Centroamérica y representan el 32% del total. Esas disminuyeron -1.3% en cantidad y aumentaron 9.8% en valor porque se vendieron a mejor precio. O sea, no están pujantes, pues bajaron en cantidad. Lo que les ayudó fue el precio.

b) Las que van a Centroamérica y representan el 48% del total. Estas son las únicas que van bien, pues aumentaron 14.3% en cantidad y 12.3% en valor.

Conclusión: Las exportaciones totales de bienes no están pujantes, como dijo la ministra, porque las tradicionales, las de maquilas y las que van fuera de CA (que representan el 52% del total) disminuyeron en cantidad. Solo crecieron las que van a Centroamérica.

