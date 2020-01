Eduardo Poma: El motor de Ilopango Air Show

@SAmigosCoLatino

Fotos: Guillermo Martínez

Nuevamente Don Eduardo Poma regresa al ajetreado movimiento de las entrevistas en televisión, para radio y en las diarios; todo para brindar detalles sobre el esperado Show Aéreo de Ilopango 2020, del cual él es el presidente del Comité Aéreo que lo organiza.

Los detalles son innumerables para que año con año se realice con total normalidad y seguridad como se ha dado en los últimos veintidós años.

Cada jornada está llena de sorpresas, emociones y adrenalina.

Para don Eduardo este es un compromiso con el público que espera tanto este espectáculo aéreo, pero principalmente es un compromiso social, pues con lo recaudado se da una donación para la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Bloom.

Los participantes del show de esta edición ya conocen de cerca la causa y es una de las principales motivaciones por las cuales aceptan participar, don Eduardo nos ha comentado en mas de una ocasión que los pilotos a ver de cerca las necesidades del hospital han salido hasta con lagrimas de sentimiento y ellos mismos directamente colaboran también.

Una buena noticia que nos dio este piloto experimentado de las acrobacias es que ahora la fuerza aérea salvadoreña estará presente con todo su equipo, en años anteriores no habían contado con el combustible suficiente, pero ahora ya recibieron la confirmación.

La aviación salvadoreña ha marcado un precedente mundial, los pilotos salvadoreños se encuentran en todo el mundo, tanto para vuelos comerciales como privados o militares y son considerados de los mejores.

Un punto importante que mencionó don Eduardo es que gracias a este tipo de eventos aéreos se convierten en una semillita para nuevas generaciones que tienen el sueño de convertirse en pilotos.

“El Salvador es el país de Centroamérica en el que más pilotos nacen”, pocos saben que la aviación se divide en: aviación militar, aviación de aerolínea, aviación profesional comercial y aviación privada, en cada uno de estos segmentos hay muchos pilotos salvadoreños. En el aeropuerto de Ilopango hay ocho escuelas de aviación y gracias a este entrenamiento son de los favoritos en las diferentes compañías.

“Aunque hay muy buenos pilotos en el aeropuerto también necesitamos más mecánicos, quienes le den soporte al área técnica a la aviación en general, salen muy buenos mecánicos de la Don Bosco y el EXAL, pero la mayoría se van a volar; es un aspecto que se debería reforzar pues es de suma importancia y ya no tendríamos que ir a Guatemala por los mantenimientos de los aviones” afirma don Eduardo.

Este amante de los aviones voló acrobáticamente el Fouga Magister, actualmente por cuestiones de salud no lo ha seguido volando aunque si le hace falta, pero tiene otro avión que pasó veinte años restaurándolo y cinco volándolo esta es otra etapa de su vida.

“Me da muchísima satisfacción volar ese C47, quiero hacer vuelos largos” agregó también al hablar sobre el avión que utilizará en este show 2020, que tiene una diferencia de veinte años de tecnología con respecto al Fouga Magister.

7 mil 560 kilómetros ha sido la distancia más larga que este piloto ha volado llevando el mismo su propio avión, lo hizo con siete paradas más o menos en tres días y dos noches.

Teniendo a un experto en aviación enfrente le consultamos un termino muy usado en nuestro país, pero que no sabíamos si era el adecuado, ¿existe el termino avioneta? a lo que nos contestó “era un termino que no había existido, es un termino que no es diminutivo, pero ahora ya es reconocido por la Real Academia Española, para los pilotos, avión es avión independientemente de que se grande o pequeño. Voy a buscarlo en Google a ver que dice, avioneta es avión ligero, según el buscador de términos”, nos indicó y sacó de la duda.

Después de una platica amena llena de conocimientos sobre aviación y otros términos finalizamos consultándole a don Eduardo como son los tres días previos al show, nos dijo que son días llenos de entrevistas, con decisiones de último momento, no tiene mucho tiempo libre, a todos los pilotos que ya están en el país los lleva a cenar el jueves a su casa, van al hospital Bloom, se realiza la última conferencia previa y un recorrido aéreo por el país el viernes por la noche en el que comparten momentos amenos.

El lunes por la mañana después de 48 horas de adrenalina en los cielos se encuentra a don Eduardo descansando, viendo TV y no se acerca al aeroclub hasta un par de días después.

El Show Aéreo Ilopango de El Salvador es hasta el momento el más grande en Latinoamérica organizado por la sociedad civil, y uno de los más visitados por los que disfrutan la acrobacia de otro nivel, es uno de los más seguros y vienen de todo el mundo a apreciar este espectáculo.