“Discurso dejó sentado que sí hay un problema de DDHH”: Marcela Villatoro

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, consideró que en el discurso de Bukele sobre su sexto año de gestión, se debía hablar de transparencia, pero llegó a atacar a defensores de derechos humanos y a poner excusas.

“Claramente, dejó sentado que sí hay un problema con respecto a los derechos humanos en este país. Creo que ya las máscaras están fuera y que ya dejó claro cuál es el rumbo que El Salvador va a tomar”, comentó Marcela Villatoro, diputada opositora.

Marcela Villatoro enfatizó que Bukele estableció “que no le importa si una persona está dentro de un sector que busca proteger los derechos humanos de los ciudadanos, porque igualmente va a ser perseguido si no está de acuerdo con las decisiones actuales de esta administración”.

Es que Bukele en su discurso se lanzó contra defensores de derechos humanos, comunidad internacional, oenegés y periodismo nacional e internacional. Bukele dedicó gran parte de su discurso en atacar a estos sectores.

El jefe de Estado no acepta cuestionamientos por parte de otros sectores que no sean de la línea oficial; y de hecho, los que se mantienen en la línea oficial no realizan cuestionamientos de las acciones que el Gobierno ejecuta.

A juicio de Villatoro, el presidente Bukele tenía la oportunidad de “hablar un poco más de la transparencia (y) (…) de aquellos gastos reservados que se han hecho por parte de este gobierno y que no permiten que la población conozca a dónde se están yendo los recursos”.

“Escuchamos más excusas. Pudimos ver cómo se le echó la culpa, en el caso de Los Chorros, a Pedro de Alvarado”, dijo Villatoro, en referencia a que Bukele dijo que el problema de Los Chorros tenía 500 años y que su gobierno está tratando de solucionarlo.

Villatoro sostuvo que se dedicó a atacar o a poner excusas “en lugar de asumir responsabilidades por malas decisiones”. Por ejemplo, explicó Villatoro, con el tema del deslizamiento de tierra de Los Chorros, afectó a miles de salvadoreños que incluso no estaban cerca de la zona central de San Salvador y La Libertad.

“Si se hubiesen tomado buenas decisiones no hubiésemos llegado a tantas semanas de problemas, donde personas perdieron su vida en el caso del transportista, a los cuales se les obligó a prestar el servicio del transporte gratis y que decía que se habían negado”, comentó Villatoro sobre el transportista Roberto Jaco que murió en custodia del Estado.

