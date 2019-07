Directora del INJUVE solicita investigación en la Corte de Cuentas

Yaneth Estrada

@caricheop

La nueva directora del INJUVE, Marcela Pineda presentó la denuncia a la Corte de Cuentas de la República (CCR) por presuntas irregularidades en procesos de auditorías internas, con examen especial al programa “Jóvenes con Todo”.

“Como directora del INJUVE es un compromiso que tengo, empezar a trabajar con uno de los pilares que es la transparencia”, aseguró. Marcela Pineda fue nombrada directora del INJUVE el pasado 3 de julio por el presidente de la República, Nayib Bukele y sustituye a Yeymi Muñoz.

Asimismo, la funcionaria recalcó que “hemos pedido un examen especial específicamente el programa -Jóvenes con Todo-, porque cuando fui nombrada solicité las auditorías internas. Se nos entregaron trece documentos; de estos tres demuestran irregularidades”. Según Pineda en lo recabado no existen datos de un convenio con CONAMYPE, que entregó fondos pero no tienen ningún medio de verificación de cómo se utilizaron; asimismo, no tuvieron acceso a las bodegas, no tienen, hasta el momento, inventario o medios para saber qué tuvieron y señaló que “eso es preocupante, porque no sabemos con qué recursos contamos”.

A esto se suman nóminas sin firma del pago de los beneficios sociales entregados por el programa “Jóvenes con Todo”, procesos de contratación no cumplían los requisitos, pago a personas por sus servicios y tampoco se tiene cifras oficiales. Para el financiamiento de este programa, aseguró Pineda que se tuvo una inversión de 25 millones de dólares.

El programa “Jóvenes con Todo” fue lanzado en 2016 por el expresidente Salvador Sánchez Cerén, con el objetivo de empoderar a jóvenes de escasos recursos, a través de módulos comunes de aprendizaje, diplomados técnicos y aportes que les permitieran costearse su transporte y alimentos. Para 2018 el GOES informó una cobertura a 15,810 jóvenes en 11 sedes encargadas de atender 58 municipios.