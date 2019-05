Director PNC descarta que homicidio de sacerdote esté relacionado a pandillas

Oscar López

@OscarCoLatino

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, aclaró que hasta el momento no hay capturas en el caso del homicidio del sacerdote Cecilio Pérez, hecho ocurrido en la casa parroquial de San José La Majada, del municipio de Juayúa, en el departamento de Sonsonate.

“Personas detenidas por el homicidio del sacerdote no tenemos, obviamente en este proceso de investigación hemos tenido que tomar declaración a varias personas. Lo único que les puedo decir es que vamos avanzando en la investigación. Sin ser concluyente aparentemente este hecho no tiene que ver con la acción de grupos criminales de

pandillas”, externó Cotto.

De igual forma, el director de la PNC indicó que el hecho tendría otras motivaciones, de las cuales no pudo profundizar para no entorpecer la investigación. “Estamos en proceso de investigación, estamos bajo la dirección de la Fiscalía y vamos a continuar realizando este tipo de acciones, pesquisando y tomando declaraciones a más personas”.

Cotto, informó que se tienen algunas hipótesis del hecho, pero que no haría más comentarios, “hasta que alguna de ellas se fortalezca y confirme”.

Por lo que enfatizó en que no se puede tener como motivo del homicidio el que el sacerdote, estuviera relacionado a activismo vinculado a la protección de los recursos naturales de la zona.

“Escuché en redes sociales este comentario, pero es algo que nosotros podamos confirmar”, externó Cotto. En cuanto a que si las pandillas están relacionadas al caso, el director de la PNC indicó que no lo descartan, pero que “hasta el momento es poco creíble, porque no es común que grupos criminales hagan este tipo de hechos”, dijo al referirse a la nota encontrada en la

escena del crimen y que indica como móvil el negarse a pagar extorsión.

Cotto, también se refirió al caso del sacerdote Walter Vásquez, asesinado en el municipio de Lolotique. Sobre este hecho comentó: “absolutamente todo el direccionamiento fiscal, todos los elementos que se tenían que agotar en torno a esa investigación están ya hechos por la Policía, está en manos de la Fiscalía y estamos a la espera de

que la Fiscalía emita un nuevo direccionamiento, si considera que hay elementos que faltan o culminar con el proceso, eso ya no está en nuestras manos”, aseveró.

En otro tema, el director de la PNC externó que hasta el momento no se concretó una reunión con miembros del Estado Mayor Presidencial para coordinar la seguridad en el traspaso de mando. “Esperamos en está semana tener una reunión para afinar el nivel de participación de nuestra institución en el plan de seguridad”, concluyó Cotto.