Diputados dicen que no actuarán “bajo las armas” para aprobar el crédito por $109 millones

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Los diputados de la Asamblea Legislativa reaccionaron a las acciones de toma de la Asamblea Legislativa por la vía militar efectuada por el presidente de la República Nayib Bukele, quien además les dió un ultimátum de una semana para aprobar el crédito por $109 millones para la ejecución de la fase III del Plan Control Territorial

En este sentido, los legisladores expusieron que por el momento este tema queda pendiente, y que no actuarán bajo amenazas para resolver la autorización para que se contrate el préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

“Hay cosas que no se deben hacer, llamar a la insurrección y poniéndonos una pistola diciendo que si en ocho días no respondemos vendrán de nuevo, eso no se puede hacer con los diputados”, dijo Nidia Díaz, coordinadora de fracción del FMLN.

En el mismo sentido, Carlos Reyes, coordinador de bancada legislativa de ARENA sostuvo que el mandatario salvadoreño no puede obligarlos a actuar a su favor bajo amenazas y con armas, además recalcó que la Constitución de la República respalda la independencia de poderes del Estado.

“Bajo amenazas y armas definitivamente esta Asamblea no va a actuar, es importante que tome eso en consideración el presidente de la República, creo que es importante buscar el diálogo y la concertación

que es lo que ayuda más a los salvadoreños”, afirmó el diputado

tricolor.

Reyes expuso que continúan analizando el crédito para la fase III del Plan Control Territorial, y externó que el detonante por el cual se retiró el dictamen favorable para la autorización del mismo fueron los $25.3 millones para videovigilancia, ya que la empresa que licita la compra de cámaras para ello pagó un viaje en jet privado a Osiris Luna, viceministro de Seguridad y director de Centros Penales.

Los legisladores de todos los partidos políticos coincidieron en que por el momento las acciones a tomar para resolver el problema de la militarización de Asamblea Legislativa, para luego continuar con los demás temas políticos.