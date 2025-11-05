Página de inicio » Nacionales » Diputado Soriano no aclara porqué presupuesto del Legislativo no es público

Diputado Soriano no aclara porqué presupuesto del Legislativo no es público

Redacción Nacionales 5 noviembre, 2025 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en Diputado Soriano no aclara porqué presupuesto del Legislativo no es público 458 Vistas

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, dijo a los medios de comunicación este miércoles que próximamente se hará público el presupuesto de la Asamblea Legislativa, pero no aclaró el motivo real por el cual no se ha dado a conocer.

Es de destacar que todos los presupuestos de los ministerios son públicos en el Portal de Transparencia Fiscal, pero el único que no es público, hasta este 5 de noviembre, es el presupuesto de la Asamblea Legislativa.

“Se presentó (el presupuesto del legislativo, el cual será de $46.9 millones), ya vamos en agenda, lo vamos a estudiar perfectamente (…) ya se va a publicar, ya lo vas a ver ahí”, respondió el legislador ante las preguntas de los periodistas.

El oficialista resaltó los millones que se han reducido en los presupuestos con respecto a los anteriores, cuando gobernaba ARENA y FMLN. “¿Cuántos millones de dólares ha reducido esta Asamblea Legislativa con respecto a los presupuestos de las asambleas anteriores? Esa es una respuesta fuerte, sólida, que demuestra el compromiso de este órgano de Estado”.

Es de recordar que el presupuesto del Legislativo antes que llegara el oficialismo rondaba los $58 millones. El diputado sostuvo que “no hay nada que esconder”. Sin embargo, no aclaró la razón del porque el presupuesto del Legislativo no es público.

