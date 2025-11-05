Datos errados de un viceministro

Compartir

César Villalona

Economista

El viceministro de Agricultura de El Salvador, Oscar Domínguez, dijo que “ahora pueden comprar una canasta básica por $40 para una semana” (periódico El Mundo, del 31 de octubre de 2025). La palabra ahora quiere decir «no como en los gobiernos anteriores».

El funcionario cometió dos errores que pudo evitarse si hubiera visto los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos, los cuales están hasta septiembre:

1. La canasta básica urbana está en $251 al mes, es decir, $8.4 al día y $59 a la semana. Por lo tanto, es 48% más alta de lo que dice el viceministro. La canasta rural está en $191 al mes, $6.4 al día y $45 a la semana, o sea, es 12.5% más alta de lo que dijo el funcionario.

2. En mayo de 2019, cuando terminó el gobierno que antecedió al de Bukele, la canasta básica urbana estaba en $200 al mes, $6.7 al día y $47 a la semana (20% menor que la de hoy). En el área rural estaba en $146 al mes, $4.9 al día y $34 a la semana (24% menor que la hoy).

Por cierto, la canasta básica rural ha crecido mucho este año, pues en septiembre era 8.5% mayor que en septiembre del año pasado. Eso significa que la pobreza sigue aumentando.

